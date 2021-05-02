Crea-ES faz vistoria após acidente com morte na tirolesa do Morro do Moreno

Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizaram vistoria técnica e fiscal na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha, na manhã deste domingo (2). A ação acontece após o engenheiro e despachante João Paulo Moreira dos Reis, 47 anos, morrer ao usar o equipamento na tarde deste sábado (1º).
Equipes de fiscais e especialistas do conselho estiveram no local para analisar a situação, buscar identificar as possíveis causas do acidente, verificar registros de projetos e de responsabilidade técnica. Os trabalhos serão conduzidos numa operação multidisciplinar, e a previsão é de que as atividades prossigam durante a semana.
Ainda no domingo, a equipe fará vistoria técnica nas regiões de Bela Aurora e Jardim América, em Cariacica, para investigar a notícia de um possível derramamento de pó de minério. A operação é comandada pelo gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, o engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti.
"Estamos fazendo hoje uma ação de fiscalização e vistoria técnica. Especificamente, por conta do acidente. Estamos levantando informações fiscais, de responsabilidade técnica e registros. A vistoria visa identificar também a questão estrutural, informações para comparar o projeto com a obra executada"
O ACIDENTE
O resgate após o acidente registrado na tarde deste sábado (1º) envolveu quatro viaturas e 11 militares do Corpo de Bombeiros. De acordo com a tenente Andresa, o corpo do engenheiro João Paulo Moreira dos Reis, de 47 anos, foi encontrado em local de difícil acesso, íngreme e com vegetação densa. A operação dos militares durou cerca de quatro horas.
"Essa vítima estava de barriga para cima, arroxeada, com as pupilas dilatadas, sem sinal de pulsação e com um trauma de face no lado esquerdo. Após os trabalhos periciais, as equipes montaram um sistema de cordas e maca para transporte dessa vítima do local da queda ate o topo do Morro do Moreno, onde estava o rabecão da Polícia Civil", explicou a oficial.
Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, o engenheiro estava acompanhado dos filhos, que desceram antes dele no equipamento. Quando chegou a vez do engenheiro, a tirolesa não freou e ele caiu.
"Vimos o Corpo de Bombeiros chegando e pensamos ser acidente. Logo depois, uma menina que estava com a gente recebeu um áudio de um rapaz que estava na tirolesa, contando o que tinha acontecido. Ele estava com outro homem que pediu para fazer uma filmagem. Nisso, essa pessoa que morreu estava com as filhas, que desceram na frente. E quando ele foi descer, em vez de dar uma paradinha de rotina na tirolesa, acabou indo direto para frente e caiu", contou.