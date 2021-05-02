Crea-ES faz vistoria após acidente com morte na tirolesa do Morro do Moreno

Deque de interferência da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Alex Magnago

Equipes de fiscais e especialistas do conselho estiveram no local para analisar a situação, buscar identificar as possíveis causas do acidente, verificar registros de projetos e de responsabilidade técnica. Os trabalhos serão conduzidos numa operação multidisciplinar, e a previsão é de que as atividades prossigam durante a semana.

Ainda no domingo, a equipe fará vistoria técnica nas regiões de Bela Aurora e Jardim América, em Cariacica, para investigar a notícia de um possível derramamento de pó de minério. A operação é comandada pelo gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, o engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti.

"Estamos fazendo hoje uma ação de fiscalização e vistoria técnica. Especificamente, por conta do acidente. Estamos levantando informações fiscais, de responsabilidade técnica e registros. A vistoria visa identificar também a questão estrutural, informações para comparar o projeto com a obra executada" Giuliano Battisti - Egenheiro do CREA-ES

João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno neste sábado (1º), em Vila Velha Crédito: Reprodução

O ACIDENTE

O resgate após o acidente registrado na tarde deste sábado (1º) envolveu quatro viaturas e 11 militares do Corpo de Bombeiros. De acordo com a tenente Andresa, o corpo do engenheiro João Paulo Moreira dos Reis, de 47 anos, foi encontrado em local de difícil acesso, íngreme e com vegetação densa. A operação dos militares durou cerca de quatro horas.

"Essa vítima estava de barriga para cima, arroxeada, com as pupilas dilatadas, sem sinal de pulsação e com um trauma de face no lado esquerdo. Após os trabalhos periciais, as equipes montaram um sistema de cordas e maca para transporte dessa vítima do local da queda ate o topo do Morro do Moreno, onde estava o rabecão da Polícia Civil", explicou a oficial.

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Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, o engenheiro estava acompanhado dos filhos, que desceram antes dele no equipamento. Quando chegou a vez do engenheiro, a tirolesa não freou e ele caiu.

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