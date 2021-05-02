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Vila Velha

Crea-ES faz vistoria após acidente com morte na tirolesa do Morro do Moreno

Os fiscais vão analisar a situação para identificar as possíveis causas do acidente, verificando registros de projetos e de responsabilidade técnica

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 12:44

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 mai 2021 às 12:44
Deque de interferência da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha
Deque de interferência da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Alex Magnago
Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizaram vistoria técnica e fiscal na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha, na manhã deste domingo (2). A ação acontece após o engenheiro e despachante João Paulo Moreira dos Reis, 47 anos, morrer ao usar o equipamento na tarde deste sábado (1º).
Equipes de fiscais e especialistas do conselho estiveram no local para analisar a situação, buscar identificar as possíveis causas do acidente, verificar registros de projetos e de responsabilidade técnica. Os trabalhos serão conduzidos numa operação multidisciplinar, e a previsão é de que as atividades prossigam durante a semana.
Ainda no domingo, a equipe fará vistoria técnica nas regiões de Bela Aurora e Jardim América, em Cariacica, para investigar a notícia de um possível derramamento de pó de minério. A operação é comandada pelo gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, o engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti.
"Estamos fazendo hoje uma ação de fiscalização e vistoria técnica. Especificamente, por conta do acidente. Estamos levantando informações fiscais, de responsabilidade técnica e registros. A vistoria visa identificar também a questão estrutural, informações para comparar o projeto com a obra executada"
Giuliano Battisti - Egenheiro do CREA-ES
João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha
João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno neste sábado (1º), em Vila Velha Crédito: Reprodução

O ACIDENTE

O resgate após o acidente registrado na tarde deste sábado (1º) envolveu quatro viaturas e 11 militares do Corpo de Bombeiros. De acordo com a tenente Andresa, o corpo do engenheiro João Paulo Moreira dos Reis, de 47 anos, foi encontrado em local de difícil acesso, íngreme e com vegetação densa. A operação dos militares durou cerca de quatro horas.
"Essa vítima estava de barriga para cima, arroxeada, com as pupilas dilatadas, sem sinal de pulsação e com um trauma de face no lado esquerdo. Após os trabalhos periciais, as equipes montaram um sistema de cordas e maca para transporte dessa vítima do local da queda ate o topo do Morro do Moreno, onde estava o rabecão da Polícia Civil", explicou a oficial.
Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, o engenheiro estava acompanhado dos filhos, que desceram antes dele no equipamento. Quando chegou a vez do engenheiro, a tirolesa não freou e ele caiu.
"Vimos o Corpo de Bombeiros chegando e pensamos ser acidente. Logo depois, uma menina que estava com a gente recebeu um áudio de um rapaz que estava na tirolesa, contando o que tinha acontecido. Ele estava com outro homem que pediu para fazer uma filmagem. Nisso, essa pessoa que morreu estava com as filhas, que desceram na frente. E quando ele foi descer, em vez de dar uma paradinha de rotina na tirolesa, acabou indo direto para frente e caiu", contou.

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