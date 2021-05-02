Família e funcionários são feitos reféns em fazenda de Aracruz

Município de Aracruz, Norte do ES: novo registro de roubo em fazenda da região Crédito: Prefeitura de Aracruz

Uma família e cerca de 20 funcionários foram feitos reféns em uma fazenda localizada em Jacupemba, distrito de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na sexta-feira (30). Quatro suspeitos invadiram o local e levaram aproximadamente R$ 11 mil, que seriam utilizados para o pagamento de trabalhadores da propriedade. Esse é o segundo roubo em uma fazenda da região em pouco mais de uma semana.

De acordo com informações da Polícia Militar , por volta das 15 horas, quatro suspeitos surpreenderam a proprietária da fazenda, que estava perto de um secador de café. Eles reviraram a casa da família em busca de dinheiro, mas não encontraram.

Os suspeitos levaram a proprietária até a lavoura de café, onde trabalhavam o marido e o filho dela, além de aproximadamente 20 funcionários. Todos foram obrigados a se deitar no chão, enquanto o filho do casal passou a ser agredido com pranchadas de facão nas costas e na cabeça, segundo os relatos colhidos pela PM.

Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos chegou a colocar o cano de um revólver na boca do filho agredido, de 31 anos. Após a agressão, a vítima foi obrigada a entregar cerca de R$ 11 mil, que seriam utilizados para o pagamento de trabalhadores.

Os quatro suspeitos ainda levaram uma caminhonete da família, mas ela foi abandonada em uma estrada, onde outro carro aguardava por eles.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que "hoje não conseguimos apurar informações acerca do caso pois não há expediente nos cartórios das delegacias durante finais de semana" e ressaltou que "se houve formalização do registro e se não houve prisão em flagrante, o fato vai seguir sob investigação da Polícia Civil".

SEGUNDO ROUBO A FAZENDA EM UMA SEMANA

Esse é o segundo roubo em uma fazenda no período de pouco mais de uma semana em Aracruz. Na madrugada de quinta-feira (22), três irmãos e oito funcionários foram feitos reféns por oito horas , enquanto cerca de 10 suspeitos roubavam a propriedade localizada em Córrego Guaxima, também em Jacupemba. Foram levados equipamentos do local e sacas de café avaliadas em quase R$ 30 mil.