Três homens são detidos por suspeita de realizarem caça de animais em Viana

Armas e munições são apreendidas em Viana com suspeitos de realizarem caça Crédito: Polícia Militar

Três homens foram detidos, suspeitos de realizarem caça de animais, na noite deste sábado (1º), em Viana. No momento da abordagem policial, foram encontrados cinco cachorros, armas e roupa de camuflagem, no veículo onde os suspeitos estavam.

De acordo com a Polícia Civil, os homens foram localizados durante um patrulhamento da Polícia Militar na região. Foi depois de passarem por uma rodovia em alta velocidade que os militares deram voz de parada ao grupo, que apresentou nervosismo no momento da abordagem.

Segundo a polícia, ao descer do carro, o primeiro homem disse que estava portando um revólver calibre 38. Em seguida, a polícia pediu que o motorista do veículo abrisse a parte de trás da caminhonete. Nela, os policiais encontraram cinco cachorros da raça Beagle, com sinais de maus-tratos. A polícia acredita que os cachorros eram usados para caça de animais no município.

A polícia localizou também uma espingarda calibre 32 e outra calibre 22, um rifle do mesmo calibre, diversas munições dessas armas, duas roupas camufladas e seis lanternas.