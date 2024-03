Dia D de Mobilização

"Vamos lutar juntos contra a dengue", diz ministra da saúde em visita ao ES

Nísia Trindade participou do Dia de Combate à Dengue na Serra e destacou as atividades de combate ao vetor da doença que já deixou seis mortos no Espírito Santo

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, em visita ao Espírito Santo. (Fernando Madeira)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O Brasil já acumula mais de 1 milhão de casos de dengue no ano de 2024. Diante do cenário, que conta com 214 mortos ao redor do país, sendo seis no Espírito Santo, o Ministério da Saúde promove o Dia Nacional de Mobilização contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e a Serra foi escolhida pela ministra da saúde Nísia Trindade para as primeiras atividades de conscientização.

Ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito do município serrano, Sérgio Vidigal (PDT), Nísia destacou a importância das atividades que visam ao combate aos focos do mosquito.

"Quero dizer a todo o Brasil e principalmente a população do Espírito Santo, vamos lutar juntos para combater os focos do mosquito da dengue e vamos estar atentos a qualquer sinal de alerta, procurando a unidade de saúde, não usando medicamentos por conta própria e seguindo as orientações do nosso Sistema Único de Saúde (SUS)", disse a ministra, que também explicou a escolha do Espírito Santo para o lançamento da campanha.

"Nós escolhemos o Espírito Santo porque é um dos estados em situação de emergência. Teve uma situação de muitos casos no ano passado, e esse ano se repete esse quadro. Quero dizer que [vim] não só pelo quadro de dengue, mas pelo trabalho em parceria com o governador Casagrande e o prefeito Vidigal".

Por sua vez, Renato Casagrande apelou para que a população leve os filhos para que possam se vacinar. No Espírito Santo, 58.530 doses foram disponibilizadas para 23 municípios, tendo como público-alvo crianças de 10 a 11 anos. Desde a chegada da vacina, em 22 de fevereiro, apenas 6.880 crianças receberam o imunizante.

"É pouco [o número de crianças vacinadas]. É importante que as pessoas se conscientizem sobre a importância dessa vacinação", destacou Casagrande.

Estado de emergência

Com mais de 38.410 casos notificados de dengue, o Espírito Santo alcançou a marca de seis mortos confirmados pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (2) pelo governador Renato Casagrande. Outros 11 casos de morte estão em investigação.

Segundo a Secretária de Saúde do Espírito Santo (Sesa), as mortes foram confirmadas em Sooretama, onde um menino de 6 anos morreu em decorrência de dengue hemorrágica; em São Mateus, de uma vítima de 71 anos; em Laranja da Terra, com outra criança de 10 anos. Também houve registro em São Roque do Canaã, com uma vítima de 40 anos e em Muqui, com uma pessoa morta aos 30 anos.

Em Linhares, a Sesa confirmou a morte de uma pessoa de 93 anos. A secretaria também investiga a morte de uma mulher de 56 anos, que morreu no dia 7 de fevereiro.

Após a solenidade de abertura do Dia D, as autoridades realizaram uma visita domiciliar para demonstração de controle do vetor. Estiveram presentes o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal; a deputada federal Jackeline Rocha; o deputado estadual João Coser; o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar; a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross; e a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.

