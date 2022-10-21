Turista de MG que sumiu no mar veio ao ES visitar pai que não via há 32 anos

Lucas Mesquita Henrique Lara, de 33 anos, desapareceu na altura da Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus, na tarde de quinta-feira (20) Crédito: Acervo pessoal

"Nós viemos fazer uma visita ao pai dele, que ele não via há 32 anos e ficamos aqui. Ontem eu fui para a praia e ele foi me buscar. Eu falei, ‘ah, Lucas, eu queria voltar para almoçar’, mas ele disse que gostava do mar [...] Quando eu vi, ele já estava lá na frente, a correnteza o levou, a água estava no pescoço dele. Comecei a gritar, mas não tinha nenhum salva-vida." Maria Imaculada Lara - Mãe de Lucas

Lucas Mesquita Henrique Lara, de 33 anos, desapareceu na altura da Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus, na tarde de quinta-feira (20) Crédito: Acervo pessoal

A mãe de Lucas, Maria Imaculada Lara, contou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que ela tem medo do mar, mas que o filho, momentos antes de desaparecer, até segurou a mão dela para que ela pelo menos molhasse os pés na água. “Entrou algo no meu pé, aí eu sentei. Ele ficou no mar, nadando”, relata.

Lucas desapareceu, segundo os Bombeiros, por conta das condições perigosas do mar no trecho da praia onde ele estava. Os militares iniciaram as buscas utilizando moto aquática na superfície e, depois, uma equipe de mergulhadores deu sequência aos trabalhos, com mergulhos de cerca de 30 minutos, em uma área com cerca de quatro metros de profundidade.

Mergulhadores atuaram em buscas no mar de Guriri, em uma área de quatro metros de profundidade Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A família é de Barbacena, município mineiro. Lucas é o caçula de quatro irmãos. Segundo Maria Imaculada, não existiam salva-vidas no momento em que o turista desapareceu. Sofrendo com a perda, a mãe quer ter, pelo menos, o corpo do filho para enterrar.

"Eu quero o corpo dele, porque quero ir embora com ele, para fazer o sepultamento e o velório, tudo direitinho. Preciso que encontrem. Quando vejo as coisas dele organizadas, fico desesperada. A gente ia embora ontem (quinta-feira) para o Rio de Janeiro [...] Estou desesperada e faço um apelo para acharem o corpo do meu filho, porque não vou embora sem ele" Maria Imaculada Lara - Mãe de Lucas

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros informou que, devido às condições da correnteza e da zona de arrebentação, as buscas foram encerradas por volta de 18h30, e foram retomadas às 5h30 desta sexta-feira (21) com o uso de quadriciclos e motos aquáticas, segundo informou a assessoria da corporação em nota enviada à reportagem de A Gazeta.

"O Corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de possível afogamento, na tarde de ontem (20), em Guriri, São Mateus. Segundo o solicitante, um homem entrou no mar e não conseguiu sair, sendo arrastado para cerca de 50 m para dentro da maré, quando desapareceu. A equipe de mergulho foi acionada, realizou buscas até o início da noite e não obteve sucesso na tentativa de encontrar a vítima. Na manhã de hoje, por volta das 5h30, as buscas foram retomadas e estão em andamento".