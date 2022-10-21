Turista de MG desaparece após entrar no mar em Guriri, São Mateus

Lucas teria entrado no mar em condições perigosas, segundo os Bombeiros Crédito: Reprodução

Após entrar no mar para tomar banho na tarde de quinta-feira (20), um turista de Minas Gerais desapareceu na água em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Lucas Mesquita Henrique Lara, de 33 anos, estava acompanhado da mãe na Praia do Bosque. O Corpo de Bombeiros realizou buscas, com o apoio de mergulhadores, e seguem com os trabalhos nesta sexta-feira (21) para encontrar o homem.

Segundo a corporação, Lucas desapareceu por conta das condições perigosas do mar no trecho da praia onde ele estava. A ocorrência foi registrada por volta de 12h30. Bombeiros iniciaram as buscas utilizando moto aquática na superfície e, depois, uma equipe de mergulhadores deu sequência aos trabalhos, com mergulho de cerca de 30 minutos em uma área de quatro metros de profundidade.

Mergulhadores atuaram em buscas no mar de Guriri, em uma área de 4 metros de profundidade Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Devido às condições da correnteza e da zona de arrebentação, as buscas foram encerradas por volta de 18h30, e foram retomadas às 5h30 desta sexta-feira com o uso de quadriciclos e motos aquáticas, segundo informou, em nota, o Corpo de Bombeiros . Veja na íntegra:

"O Corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de possível afogamento, na tarde de ontem (20), em Guriri, São Mateus. Segundo o solicitante, um homem entrou no mar e não conseguiu sair, sendo arrastado para cerca de 50 m para dentro da maré, quando desapareceu. A equipe de mergulho foi acionada, realizou buscas até o início da noite e não obteve sucesso na tentativa de encontrar a vítima. Na manhã de hoje, por volta das 5h30, as buscas foram retomadas e estão em andamento".

HOMEM FOI A SÃO MATEUS VISITAR O PAI

Em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, nesta sexta-feira, a mãe de Lucas, Maria Imaculada Lara, contou como tudo aconteceu. Ela ficou bastante abalada e disse que o rapaz é seu filho caçula. Eles são de Barbacena (MG) e estavam hospedados em uma pousada em Guriri. Mãe e filho foram a São Mateus para Lucas visitar o pai, que não via havia 32 anos.

"Ontem eu fui para a praia e ele foi me buscar. Eu falei 'Ah, Lucas, eu queria voltar para almoçar’, mas ele disse que eu gostava do mar, e que ele me daria a mão para eu mergulhar, me molhar, mas eu morro de medo de água. Entramos na água e entrou algo no meu pé, aí eu sentei. Ele ficou no mar, nadando. Quando eu vi, ele já estava lá na frente e a correnteza o levou, a água estava no pescoço dele", iniciou.

Maria Imaculada disse que, ao ver que o filho poderia estar se afogando, entrou em desespero e tentou pedir ajuda para tirar o rapaz do mar. Ela afirma que não viu salva-vidas na região da Praia do Bosque, onde ela e o filho estavam.

"Comecei a gritar, mas não tinha nenhum salva-vidas. O moço do quiosque tentou ajudar com uma prancha, mas viu que seria perigoso para ele. Eu faço um apelo para que tenha salva-vidas lá todos os dias, tendo muita gente ou não, porque a vida não tem preço. Lucas é o caçula, sou mãe de quatro filhos", disse.