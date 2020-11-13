Três escolas públicas do ES são fechadas após contaminação por Covid

Na escola David Roldi, foram 10 casos confirmados de Covid-19 e, na Angélica Paixão, outros três. Em ambas unidades de ensino, apenas profissionais se contaminaram. Já na escola Professor José Leão Nunes, foram 13 registros de infectados por coronavírus, sendo sete profissionais e seis estudantes.

Além dos casos nas escolas em que houve a suspensão das aulas presenciais, também houve registros de Covid-19 em outras unidades. Vitor de Angelo disse que outros 20 estudantes tiveram o diagnóstico positivo para a doença na rede estadual. No entanto, não houve a necessidade de fechar os espaços. Esses estudantes foram afastados, seguindo todos os protocolos da Secretaria da Saúde, mas sem que a escola tenha sido fechada por um surto de Covid no local, explicou.