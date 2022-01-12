Tartaruga cabeçuda é encontrada morta na orla de Cariacica

A tartaruga adulta da espécie cabeçuda foi encontrada morta na orla de Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O bicho foi visto logo no começo da manhã desta quarta-feira (12) por moradores e praticantes de atividades físicas que passavam pelo calçadão que margeia a região. Entre os que viram o animal, está Rosineia de Oliveira, que praticava caminhada, quando avistou a tartaruga.

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"Vim caminhar de manhã e notei um mau cheiro e, quando olhei para lá (baía), vi essa tartaruga. É uma coisa muito triste que a gente vê. Fica o alerta para não jogarem sacolas, latas porque acontece isso aí", comentou ela.

O pesquisador Alexasandro Santos, da Fundação Projeto Tamar, explicou que esta espécie é corriqueira no litoral capixaba e trata-se de um exemplar provavelmente adulto.

"Aparentemente é um animal adulto, pois o pneu ao lado dela dá uma uma ideia aproximada do tamanho, mas não conseguimos saber se é macho ou fêmea, pois foi possível ver o rabo dela", informou.

NA DESOVA

O integrante do projeto dedicado à conservação de tartarugas disse ainda que a espécie cabeçuda é uma das que desovam nas praias do ES e uma fêmea chega a colocar, em média, 120 ovos por ninho, sendo que ela pode fazer mais de cinco ninhos em mesma temporada, com intervalo de 14 dias entre cada ninho. O pesquisador salientou que uma fêmea aparece para desovar geralmente a cada dois anos.

"Uma fêmea que se perde são inúmeros ninhos e filhotes que deixarão de existir", complementa Alexsandro.

Caso encontre uma tartaruga em situação semelhante ou viva, a recomendação do pesquisador é entrar em contato pelo número 0800-0395005, do programa de Monitoramento de Praias da Petrobras, que atende este tipo de ocorrência.