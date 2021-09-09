Mais de mil tartarugas foram encontradas mortas ou feridas no ES

Mais de mil tartarugas foram encontradas mortas ou feridas no litoral do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Mais de mil tartarugas foram encontradas mortas ou feridas no litoral do Espírito Santo de janeiro a agosto de 2021.

O levantamento é realizado pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) e executado pela Petrobras . O Rio de Janeiro e o Espírito Santo são os Estados com maior incidência de tartarugas encontradas, 1.635 e 1.005 animais, respectivamente.

O número do ES é menor que o do mesmo período do ano passado, quando foram encontradas 1.291 tartarugas.

Segundo o projeto, o litoral do Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo são áreas prioritárias para a reprodução da espécie Caretta caretta, conhecida como tartaruga-cabeçuda, e o litoral do Norte do Espírito Santo também é prioritário para reprodução de Dermochelys coriacea, a tartaruga-de-couro.

No Brasil , ocorrem cinco das sete espécies existentes de tartarugas marinhas, todas ameaçadas de extinção: tartaruga-cabeçuda, tartaruga-de-pente, tartaruga-verde, tartaruga-oliva e tartaruga-de-couro. E em muitos casos as tartarugas são encontradas machucadas por algum petrecho de pesca ou debilitadas por ingestão de lixo.

Entre os meses de janeiro a agosto, mais de 12.838 animais foram encontrados nas praias do litoral brasileiro. Praticamente a metade, 6.120, foram tartarugas marinhas.

Segundo a Petrobras, as equipes dos Projetos de Monitoramentos de Praias (PMPs) atuam diariamente e todos os animais marinhos encontrados debilitados ou mortos são avaliados e, quando necessário, são encaminhados para o atendimento veterinário.

O período da reabilitação pode demorar alguns meses, de acordo com o estado de saúde de cada animal, que normalmente chegam as unidades de tratamento apresentando hipotermia (temperatura abaixo do normal), hipoglicemia (falta de açúcar no sangue) e desidratação.

O monitoramento é fiscalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e compreende registro, resgate, necropsia, reabilitação e soltura de mamíferos, tartarugas e aves marinhas, contribuindo com as políticas públicas para a conservação da biodiversidade marinha.

No Espírito Santo, quem quiser participar acionando as equipes ao avistar um animal marinho vivo ou morto, pode entrar em contato no telefone 08000395005.