Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao menos 5 animais

Moradores acreditam que gatos foram mortos envenenados em Vitória

Desde o último sábado (28), os animais começaram a aparecer mortos. A suspeita é de envenenamento. Moradores de Jucutuquara ficaram revoltados

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:08

Publicado em 

02 set 2021 às 12:08
Gatos encontrados mortos em bairro de Vitória
Moradores acreditam que ao menos 5 gatos de rua foram envenenados em bairro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As mortes de pelo menos cinco gatos de rua do bairro Jucutuquara, em Vitória, são investigadas e revoltaram os moradores da região.
A moradora Iracema tratava dos animais há muito tempo. "Há dois anos apareceu uma gatinha sozinha, aí eu comecei a dar comida, fiquei com pena. Aí depois vi que ela estava esperando gatinhos, então não pude parar. Depois foram nascendo, continuei alimentando", disse.
Desde o último sábado (28), os animais começaram a aparecer mortos. A suspeita é de envenenamento.
"Um vizinho me falou 'vi um gatinho morto'. Aí me despertou. Tá faltando seis e tem um morto. O que aconteceu? Depois que falaram que viram um gatinho se debatendo na rua. Eu falei 'não é possível'. Tem alguém matando", contou.
Cinco dos oito gatos que viviam na região apareceram mortos, sem ferimentos. Um sumiu e outro apareceu com um ferimento no rabo.
Iracema até registrou queixa na polícia, principalmente porque não é a primeira vez que isso acontece no bairro.
No começo do ano, dois gatos do professor Fábio Louzada apareceram mortos e um sumiu.
"Um com um tiro de chumbinho na barriga e o outro envenenado. Um terceiro sumiu. A gente sempre soube que gatos morriam, talvez por causas não naturais. Mas o que chamou muita atenção nesse momento foi essa chacina", explicou Fábio.
Maltratar animais é crime. A lei existe desde 1998 para quem maltrata animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Quando é cachorro ou gato, a pena vai de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição de guarda.
Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), existe até uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre maus-tratos.
"É inadmissível o nível de crueldade que ainda existe por parte do ser humano para com os animais. Acionamos a polícia para poder verificar as câmeras, para ver se a gente identifica o criminoso que cometeu essa covardia", disse a deputada estadual Janete de Sá (PMN), presidente da CPI.

Veja Também

Cães heróis dos Bombeiros do Espírito Santo se aposentam

Iracema e o Fábio esperam que as mortes dos gatos de Jucutuquara sejam esclarecidas e dizem que animais de rua deveriam ser capturados e castrados, para controlar a população desses bichos.
Polícia Civil disse que se for confirmado o envenenamento dos gatos, o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. A população pode ajudar ligando para o Disque Denúncia, no número 181.
O Centro de Vigilância em Saúde de Vitória explicou que só recolhe animais atropelados, doentes, fêmeas no cio e fêmeas com filhotes que estejam agressivas e coloquem em risco as pessoas.
Sobre a castração, a Prefeitura de Vitória abriu cadastramento para fazer 3 mil castrações de cães e gatos de graça.

LINHARES

Em Linhares, no Norte do estado, 16 gatos foram encontrados com sinais de envenenamento no bairro Juparanã, em um período de quatro meses.
A Polícia Civil está investigando o caso.
Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta

Veja Também

Maus-tratos: cães são resgatados em quintal de casa em Viana

Mito ou verdade? Tire suas dúvidas sobre a castração de cães e gatos

Passeador de cães de Gaga pede doações para continuar viagem de cura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Vitória (ES) Bairro Jucutuquara
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados