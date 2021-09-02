Moradores acreditam que gatos foram mortos envenenados em Vitória

As mortes de pelo menos cinco gatos de rua do bairro Jucutuquara, em Vitória, são investigadas e revoltaram os moradores da região.
A moradora Iracema tratava dos animais há muito tempo. "Há dois anos apareceu uma gatinha sozinha, aí eu comecei a dar comida, fiquei com pena. Aí depois vi que ela estava esperando gatinhos, então não pude parar. Depois foram nascendo, continuei alimentando", disse.
Desde o último sábado (28), os animais começaram a aparecer mortos. A suspeita é de envenenamento.
"Um vizinho me falou 'vi um gatinho morto'. Aí me despertou. Tá faltando seis e tem um morto. O que aconteceu? Depois que falaram que viram um gatinho se debatendo na rua. Eu falei 'não é possível'. Tem alguém matando", contou.
Cinco dos oito gatos que viviam na região apareceram mortos, sem ferimentos. Um sumiu e outro apareceu com um ferimento no rabo.
Iracema até registrou queixa na polícia, principalmente porque não é a primeira vez que isso acontece no bairro.
No começo do ano, dois gatos do professor Fábio Louzada apareceram mortos e um sumiu.
"Um com um tiro de chumbinho na barriga e o outro envenenado. Um terceiro sumiu. A gente sempre soube que gatos morriam, talvez por causas não naturais. Mas o que chamou muita atenção nesse momento foi essa chacina", explicou Fábio.
Maltratar animais é crime. A lei existe desde 1998 para quem maltrata animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Quando é cachorro ou gato, a pena vai de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição de guarda.
Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), existe até uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre maus-tratos.
"É inadmissível o nível de crueldade que ainda existe por parte do ser humano para com os animais. Acionamos a polícia para poder verificar as câmeras, para ver se a gente identifica o criminoso que cometeu essa covardia", disse a deputada estadual Janete de Sá (PMN), presidente da CPI.
Iracema e o Fábio esperam que as mortes dos gatos de Jucutuquara sejam esclarecidas e dizem que animais de rua deveriam ser capturados e castrados, para controlar a população desses bichos.
A Polícia Civil disse que se for confirmado o envenenamento dos gatos, o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. A população pode ajudar ligando para o Disque Denúncia, no número 181.
O Centro de Vigilância em Saúde de Vitória explicou que só recolhe animais atropelados, doentes, fêmeas no cio e fêmeas com filhotes que estejam agressivas e coloquem em risco as pessoas.
Sobre a castração, a Prefeitura de Vitória abriu cadastramento para fazer 3 mil castrações de cães e gatos de graça.
LINHARES
Em Linhares, no Norte do estado, 16 gatos foram encontrados com sinais de envenenamento no bairro Juparanã, em um período de quatro meses.
A Polícia Civil está investigando o caso.
Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta