Passeador de cães de Gaga pede doações para continuar viagem de cura

Ryan Fischer, 30, o passeador de cães que foi baleado ao tentar evitar o sequestro dos cachorros da cantora Lady Gaga, 34, em fevereiro, está pedindo ajuda para financiar o resto de sua viagem de cura pelos Estados Unidos. Segundo o EW, Gaga pagou todas as contas médicas de Fisher.
Seis meses após ser baleado, Fischer lançou uma campanha GoFundMe para arrecadar US$ 40 mil (R$ 217 mil) para comprar uma van para continuar viajando pelo país em busca de métodos de cura para fortalecer minha saúde emocional e mental.
"Todo aquele tempo gasto recuperando meu corpo, agora eu precisava ser igualmente dedicado a fortalecer minha saúde emocional e mental", escreveu ele na página da arrecadação de fundos, que até agora gerou cerca de US$30 mil (cerca de R$ 162 mil).
Sua campanha de arrecadação de fundos incluiu um vídeo que o mostrava em uma cama de hospital e imagens de seus ferimentos a bala. "Às vezes eu ficava com medo. Eu estava sozinho. Eu me senti abandonado e sem apoio. Tive longos períodos de depressão, dúvida e autopiedade ", disse ele.
Mas recentemente ele deu adeus a um Ford Falcon alugado e precisa continuar sua viagem. "Sem veículo, apartamento, e sem economizar e sobrevivendo com doações de entes queridos generosos, estou humildemente pedindo sua ajuda", escreveu ele.
O dinheiro o ajudaria a conseguir uma nova van e pagar as despesas de viagem, enquanto ele continua "procurando comunidades que apoiem o processo de superação do trauma".
Embora Fischer não tenha citado Gaga, muitos seguidores marcaram a cantora e amiga de longa data de Fischer. "Pergunta: Por que Lady Gaga não vai te ajudar? ", perguntou um seguidor. "Ela estava disposta a fornecer US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhão) para o retorno seguro de seus cães, então eu acho que dar US$ 40.000 seria uma gota no oceano".