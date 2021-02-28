Cachorros de Lady Gaga são devolvidos ilesos após roubo nos Estados Unidos

Lady Gaga com seus cachorros Crédito: Instagram/lallieburns

Ryan Fischer, 30, passeava com os três cachorros da artista: Koji, Gustav e Miss Asia. Os dois primeiros foram roubados, mas Miss Asia correu e foi recuperada em seguida. Gaga logo divulgou que daria uma recompensa de R$ 2,7 milhões pela devolução dos animais.

Segundo o site TMZ, uma mulher encontrou os cachorros e os entregou ilesos em uma estação de polícia da cidade. Ainda não se sabe, no entanto, se ela receberá a quantia. Fontes próximas à cantora afirmaram que ela, que está na Itália para a gravação de um filme, chorou de emoção ao saber da notícia.

A polícia continua investigando as motivações no crime e os responsáveis ainda não foram encontrados. Até o FBI entrou no caso para investigar se o ato teria cunho político, uma vez que a americana cantou o hino americano na posse de Joe Biden e se mostrou favorável ao seu governo nas eleições.