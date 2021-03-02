Passeador de cães de Lady Gaga agradece apoio após ser baleado

Lady Gaga com seus cachorros Crédito: Instagram/lallieburns

Ryan Fisher, 30, passeador de cães da cantora Lady Gaga, 34, publicou nas redes sociais fotos e duas longas mensagens falando da recuperação em sua cama em um hospital da Califórnia, onde está internado desde 24 de fevereiro. Ele foi baleado quando passeava com os três cachorros da artista: Koji, Miss Asia e Gustav.

Em uma das publicações no Instagram, Fisher disse que esteve bem próximo da morte, mas que agora está se recuperando. Ele agradeceu toda a dedicação da polícia para recuperar os cães Koji e Gustav que foram levados pelos criminosos. Miss Asia havia fugido no momento do roubo e foi recuperada.

O passeador de cães agradeceu ainda a todos os amigos e familiares , especialmente à mãe e ao irmão, que voaram de longe para estar ao seu lado, e aos profissionais de saúde que cuidaram dele. Mas o agradecimento especial foi para a cantora Lady Gaga pelo apoio a ele e toda a sua família neste período que está internado, apesar da perda traumática dos cachorros.

"Você mostrou tanto apoio como amiga, apesar da perda traumática dos seus filhos, foi inabalável. Eu te amo e obrigado. E agora? Muita cura ainda precisa acontecer, mas eu anseio pelo futuro e pelo momento em que sou bombardeado com beijos e lambidas ( e talvez até uma urina de emoção?) da Ásia, Koji e Gustav", escreveu Fisher.

ROUBO

A cantora teve dois de seus buldogues franceses roubados após pelo menos uma pessoa armada atirar no homem que passeava com os animais. O crime aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Gaga estava em viagem à Itália.

Segundo o site TMZ, o passeador de cachorros foi atingido pelos tiros, na noite do dia 24 de fevereiro. Ele estava com três cachorros da artista: Koji, Miss Asia e Gustavo. Embora dois tenham sido roubados, o terceiro, Miss Asia, correu, mas depois foi recuperado.

O Daily Mail afirma que ele teria sido quatro tiros na região do peito. A polícia foi acionada para investigar o caso e disse que quando chegou viu o homem consciente, mas com muitas dificuldades para respirar. Ele foi levado para o hospital.

Os buldogues franceses são cães caros nos Estados Unidos. Segundo o Daily Mail, os valores para venda podem chegar ao equivalente a R$ 16 mil. Muito chateada, a cantora ofereceu uma recompensa de R$ 2,7 milhões pela devolução dos animais, de acordo com o Daily Mail.