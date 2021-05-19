Observação de tartarugas: Projeto Tamar reabre para visitantes em Vitória

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Do G1/ES
O público poderá ver as tartarugas e se informar sobre as espécies. O centro tem maquete, ninho de tartarugas, tanque com filhotes, tanque com visores para ver de perto as tartarugas, réplicas e silhuetas de espécies de tartarugas e mirante com vista para o Convento da Penha e a Terceira Ponte.
A reabertura foi possível porque Vitória saiu da classificação de risco alto para a Covid-19 no mapa de risco do governo estadual e agora está em risco moderado.
Só será permitida a entrada de visitantes com máscara e haverá álcool e limite de pessoas. As visitas em grupo e a alimentação das tartarugas pelo público seguem suspensas.
O Projeto Tamar está localizado na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O ingresso custa R$ 16, com meia-entrada de R$ 8.