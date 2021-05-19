Observação de tartarugas: Projeto Tamar reabre para visitantes em Vitória

Do G1/ES

Centro de visitantes do Projeto Tamar é reaberto em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória

Projeto Tamar localizado na Praça do Papa, em O centro de visitantes dolocalizado na Praça do Papa, em Vitória , foi reaberto ao público nesta quarta-feira (19). O local ficou fechado por dois meses por conta da pandemia da Covid-19 . O centro vai funcionar de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h.

O público poderá ver as tartarugas e se informar sobre as espécies. O centro tem maquete, ninho de tartarugas, tanque com filhotes, tanque com visores para ver de perto as tartarugas, réplicas e silhuetas de espécies de tartarugas e mirante com vista para o Convento da Penha e a Terceira Ponte.

A reabertura foi possível porque Vitória saiu da classificação de risco alto para a Covid-19 no mapa de risco do governo estadual e agora está em risco moderado.

Só será permitida a entrada de visitantes com máscara e haverá álcool e limite de pessoas. As visitas em grupo e a alimentação das tartarugas pelo público seguem suspensas.