Moradores da Grande São Pedro ficaram sem água por uma semana Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Sofreu com a falta d'água - Saiba como pedir o ressarcimento à Cesan

Moradores da Grande São Pedro que sofreram com a falta d'água por ao menos uma semana, entre o fim do mês de fevereiro e o início de março , podem, a partir desta terça-feira (8), solicitar o ressarcimento à Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) caso tenham tido despesas adicionais em razão do desabastecimento. O direito de reembolso também está garantido a qualquer consumidor atendido pela companhia, de qualquer cidade, que também se sinta lesado com a seca nas torneiras.

Os pedidos podem ser feitos por um site, na agência virtual da Cesan e também por mensagem de texto. No caso da Grande São Pedro, por ter sido a região mais atingido, sofrendo com falta d'água por uma semana, há ainda a possibilidade de atendimento presencial, disponível no bairro Redenção.

Para requerer a reparação ao dano causado, é necessário que os moradores apresentem notas fiscais, fotos, orçamentos ou qualquer material que mostre a despesa. O reembolso pode ser solicitado pelo titular da matrícula na Cesan, que deve levar o documento de identificação pessoal. Confira abaixo como exigir o ressarcimento.

ATENDIMENTO PRESENCIAL NA GRANDE SÃO PEDRO

A Cesan tem oferecido desde esta terça (8) um atendimento presencial aos moradores da Grande São Pedro. Uma unidade móvel foi instalada na Avenida Serafim Derenzi, no bairro Redenção, número 562. O atendimento está localizado no pátio da Igreja Unção de Deus, em Vitória, das 9h às 16h.

O atendimento está sendo disponibilizado aos moradores da Grande São Pedro, que foram afetados por um período maior. Mas pessoas de outros bairros podem ir ao local consultar informações e pedir ressarcimento pela falta d'água. A unidade móvel deve ficar no local pelo menos até o fim do mês de março.

ATENDIMENTO PELO WHATSAPP

Além do atendimento presencial, os moradores também podem solicitar o ressarcimento pelo WhatsApp (27) 99722-9291. Diferentemente do atendimento presencial, o contato por mensagem no número acima é exclusivo para atendimento aos moradores da Grande São Pedro. Eles devem apresentar os documentos para pedir o ressarcimento.

ATENDIMENTO PELA INTERNET

Pedidos de ressarcimento também podem ser feitos pela agência virtual da Cesan. Basta acessar qualquer opção do menu , selecionar a opção “Solicitação de ressarcimento de danos” e seguir as instruções.

SIGA AS INSTRUÇÕES Ao abrir o site da Cesan , clique em "Minha água". Ao clicar em "Minha água" , várias opções serão oferecidas a você, consumidor. Procure por ressarcimento. As orientações são explicadas no site da Cesan. É preciso inserir informações pessoais e apresentar documentos para pedir o ressarcimento.

ÁGUA VOLTOU NO DOMINGO, SEGUNDO A CESAN

Depois de bairros da região da Grande São Pedro, em Vitória, ficarem uma semana sem água, a Cesan informou no último domingo (6) que o abastecimento foi retomado e está nas mesmas condições anteriores à paralisação, que começou na última segunda-feira (28/02).