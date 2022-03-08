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Sofreu com a falta d'água? Saiba como pedir o ressarcimento à Cesan

Companhia disponibiliza ponto de atendimento presencial. Há ainda opção de pedir informações pela internet ou por aplicativo de mensagens
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 mar 2022 às 20:27

Publicado em 08 de Março de 2022 às 20:27

Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Moradores da Grande São Pedro ficaram sem água por uma semana Crédito: Pixabay
Sofreu com a falta d'água - Saiba como pedir o ressarcimento à Cesan
 Moradores da Grande São Pedro  que sofreram com a falta d'água por ao menos uma semana, entre o fim do mês de fevereiro e o início de março, podem, a partir desta terça-feira (8), solicitar o ressarcimento à Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) caso tenham tido despesas adicionais em razão do desabastecimento.  O direito de reembolso também está garantido a qualquer consumidor atendido pela companhia, de qualquer cidade, que também se sinta lesado com a seca nas torneiras.
Os pedidos podem ser feitos por um site, na agência virtual da Cesan e também por mensagem de texto. No caso da Grande São Pedro, por ter sido a região mais atingido, sofrendo com falta d'água por uma semana, há ainda a possibilidade de atendimento presencial, disponível no bairro Redenção.
Para requerer a  reparação ao dano causado, é necessário que os moradores apresentem notas fiscais, fotos, orçamentos ou qualquer material que mostre a despesa. O reembolso pode ser solicitado pelo titular da matrícula na Cesan, que deve levar o documento de identificação pessoal.  Confira abaixo como exigir o ressarcimento.

ATENDIMENTO PRESENCIAL NA GRANDE SÃO PEDRO

A Cesan tem oferecido desde esta terça (8) um atendimento presencial aos moradores da Grande São Pedro. Uma unidade móvel foi instalada na Avenida Serafim Derenzi, no bairro Redenção, número 562. O atendimento está localizado no pátio da Igreja Unção de Deus, em Vitória, das 9h às 16h.  
O atendimento está sendo disponibilizado aos moradores da Grande São Pedro, que foram afetados por um período maior. Mas pessoas de outros bairros podem ir ao local consultar informações e pedir ressarcimento pela falta d'água. A unidade móvel deve ficar no local pelo menos até o fim do mês de março.

ATENDIMENTO PELO WHATSAPP

Além do atendimento presencial, os moradores também podem solicitar o ressarcimento pelo WhatsApp (27) 99722-9291. Diferentemente do atendimento presencial, o contato por mensagem no número acima é exclusivo para atendimento aos moradores da Grande São Pedro. Eles devem apresentar os documentos para pedir o ressarcimento.

ATENDIMENTO PELA INTERNET

Pedidos de ressarcimento também podem ser feitos pela agência virtual da Cesan. Basta acessar qualquer opção do menu , selecionar a opção “Solicitação de ressarcimento de danos” e seguir as instruções.

SIGA AS INSTRUÇÕES

Ao abrir o site da Cesan, clique em "Minha água".
Ao clicar em "Minha água", várias opções serão oferecidas a você, consumidor. Procure por ressarcimento. 
As orientações são explicadas no site da Cesan. É preciso inserir informações pessoais e apresentar documentos para pedir o ressarcimento.

ÁGUA VOLTOU NO DOMINGO, SEGUNDO A CESAN

Depois de bairros da região da Grande São Pedro, em Vitória, ficarem uma semana sem água, a Cesan informou no último domingo (6) que o abastecimento foi retomado e está nas mesmas condições anteriores à paralisação, que começou na última segunda-feira (28/02).
No sábado, a concessionária de saneamento reconheceu falhas no sistema e prometeu investimentos para melhorar o abastecimento na região. A estatal também anunciou medidas comerciais para os moradores, como a isenção da parcela fixa da tarifa na próxima fatura.
Sem água por uma semana, moradores foram atendidos por carros-pipa nos últimos dias. A situação começou a se normalizar, com a volta da água para as residências mais baixas, na sexta-feira (4). O Procon Municipal de Vitória chegou a abrir um processo administrativo contra a Cesan por conta da falta d'águaO Ministério Público Estadual também cobrou explicações à companhia.

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