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Após falta d'água

Cesan diz que abastecimento foi normalizado em Vitória e moradores poderão ser ressarcidos

Abastecimento foi normalizado após uma semana de falta d'água em Vitória, segundo a Cesan. Consumidores que tiveram prejuízo ou gastos extras poderão pedir ressarcimento à empresa
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

06 mar 2022 às 15:37

Publicado em 06 de Março de 2022 às 15:37

Depois de bairros da região da Grande São Pedro, em Vitória, ficarem uma semana sem água, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou neste domingo (6) que o abastecimento foi retomado e está nas mesmas condições anteriores à paralisação, que começou na última segunda-feira (28/02).
Segundo o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Pablo Andreão, a companhia mantém o monitoramento com equipes operacionais e de relações com a comunidade na região. Carros-pipa continuam de prontidão "para alguma eventualidade e emergência".
O executivo ainda explicou que os consumidores que tiveram prejuízo ou gastos extras provocados pela falta d'água poderão pedir ressarcimento à empresa. Para isso, ele informou que a companhia terá uma equipe comercial nos bairros da região de São Pedro para atender moradores a partir da próxima semana.

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"Vamos ter a presença in loco de uma equipe comercial. Vamos montar uma base e vamos criar também uma equipe volante, com uma van, para fazer o atendimento daquelas pessoas que tiveram alguma despesa, custo, algum prejuízo, eventualmente, para esse ressarcimento ser mais ágil e a gente fazer um atendimento diferenciado na região", afirmou.
De acordo com a Cesan, os pontos para os moradores pedirem o ressarcimento serão definidos ao longo da semana. "O titular do imóvel ou locatário deve levar notas fiscais referentes às despesas decorrentes da falta d'água, documento pessoal com foto e o número da matrícula da Cesan", informou a assessoria de imprensa da empresa.
O diretor ainda destacou que a companhia está acelerando seu plano de melhorias. "Desde quarta-feira, quando percebemos que o sistema estava demorando para retornar, iniciamos um estudo imediato. Concluímos esse estudo na sexta, apresentamos ontem (sábado) e na semana que vem a gente começa de fato a avançar nessas melhorias", disse Andreão em vídeo enviado pela Cesan à reportagem de A Gazeta neste domingo.
em vitória
Caminhão-pipa em São Pedro, em Vitória Crédito: Naiara Arpini
No sábado, a concessionária de saneamento reconheceu falhas no sistema e prometeu investimentos para melhorar o abastecimento na região. A estatal também anunciou medidas comerciais para os moradores, como a isenção da parcela fixa da tarifa na próxima fatura.
Sem água por uma semana, moradores foram atendidos por carros-pipa nos últimos dias. A situação começou a se normalizar, com a volta da água para as residências mais baixas, na sexta-feira (4). O Procon Municipal de Vitória chegou a abrir um processo administrativo contra a Cesan por conta da falta d'água. O Ministério Público Estadual também cobrou explicações à companhia.
SOLUÇÕES ANUNCIADAS
Entre os novos investimentos listados pela companhia, estão a execução de uma nova adutora de água tratada, bem como a reavaliação dos conjuntos de motobombas das elevatórias/boosters existentes e da capacidade de bombeamento da Elevatória/Reservatório Pedreira.
As medidas visam ampliar o abastecimento e bombeamento de águas para os bairros que compõem o Setor Pedreira: Bela Vista, Santa Tereza, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Universitário, Grande Vitória, São Pedro, Comdusa, Santos Reis, São José, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, Morro da Comdusa, Nova Palestina I, Nova Palestina II e Conquista.
Ainda foram anunciadas as seguintes medidas comerciais: isenção da parcela fixa da tarifa na próxima fatura, a realização de um mutirão de atendimento na região para o recebimento das demandas de ressarcimento dos clientes da comunidade e a suspensão dos cortes no fornecimento de água para os clientes da região até a regularização do abastecimento. Carros-pipas também serão mantidos na região.

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