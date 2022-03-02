Cesan recorre a carros-pipa para suprir falta de água na Grande Vitória

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Diante de inúmeros relatos de interrupções no fornecimento de água na Grande Vitória , carros-pipa vêm sendo utilizados para complementar o abastecimento. De acordo com o diretor operacional da Cesan, Thiago Furtado, já houve retomada do serviço em alguns bairros afetados em Vitória, Vila Velha e Cariacica ainda na última segunda-feira (28) e, nesta quarta (02), o processo continua.

"As partes baixas dos bairros de Vitória, Cariacica e Vila Velha já foram restabelecidas, restando apenas alguns pontos mais altos das cidades. Então durante o dia de hoje (02), os pontos vão ser restabelecidos. Para situações pontuais que ocorrerem, a gente pede que a população ligue para o telefone 115 ou acione através da agência virtual no nosso site da Cesan", disse Furtado.

Em nota, a companhia de saneamento ressaltou que atuam 17 carros-pipa na Grande Vitória, destinados às áreas mais altas e extremidades das redes, onde ainda podem ocorrer casos de falta d´água. A distribuição é mediada pela Divisão de Relações com a Comunidade da companhia perante os líderes comunitários.

Água potável é distribuída nos bairros da Grande São Pedro após falha no abastecimento Crédito: Vitor Jubini

Ao fotojornalista Vitor Jubini, o morador do bairro São Pedro, na Capital, Flávio da Silva afirmou que a água disponibilizada pelo carro-pipa tem ajudado muito. "Estávamos tinha quase uma semana sem água. O carro-pipa veio e deu uma moral, agradeço por isso. Aqui onde eu moro são cinco famílias e a água será muito bem-vinda", afirmou.

Do mesmo modo, o vendedor Lucas de Souza contou que está há praticamente três dias sem água. "Ficamos desabastecidos dia e noite, e a população está sofrendo com isso. Tivemos até que abaixar as portas porque não tinha água para limpar as coisas. Assim fica difícil. Gostaria que as autoridades olhassem para nós. Para limpar a loja, eu tive que trazer água que tinha em casa. Agora, graças a Deus, chegou água aos poucos e vamos normalizando a situação", desabafou.

Caminhão-pipa em São Pedro Crédito: Naiara Arpini

POPULAÇÃO À MERCÊ

Paralisações no abastecimento em bairros de todos os municípios têm sido recorrentes durante o período mais quente do ano, e uma das principais queixas de moradores é a demora no restabelecimento do serviço. Em entrevista à repórter Anny Cometi, da TV Gazeta, Thiago Furtado explicou que os constantes problemas no fornecimento de água, de fato, não são algo normal. Ele ponderou que, por ser um período de grande demanda do serviço, a população deve economizar.

O problema, porém, gera bastante revolta na população. Moradores da região de São Pedro, em Vitória, chegaram a protestar por conta da falta de água, que, segundo eles, acontece ao menos desde a última segunda-feira (28). No início da noite desta terça-feira (1), um grupo interditou parte da pista da Rodovia Serafim Derenzi com pneus, gritando "queremos água" durante o ato.

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Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta por uma moradora de São Pedro retrata a falta de água na região ainda nesta quarta-feira (2). Nas imagens, ela abre a torneira da pia da cozinha, mas nem uma gota de água cai. Veja:

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CESAN E EDP

Thiago Furtado explicou que a falta de abastecimento nesta semana foi causado por um problema na parte elétrica de uma estação de fornecimento de água. A situação, segundo o diretor, foi resolvida na própria segunda-feira (28).

"Nessa segunda-feira (28), ocorreu um problema em uma de nossas estações de fornecimento de água, que foi uma falha de energia elétrica e, na sequência, foi necessário fazer a substituição de um equipamento elétrico. Essa substituição e o restabelecimento da energia foram feitos na própria segunda-feira, então foi normalizado o sistema", afirmou.

Com relação à falta de abastecimento, o governador Renato Casagrande, em um post no Twitter, alegou que o problema com relação ao fornecimento de energia da estação era de responsabilidade da EDP, e não da Cesan.

Vereadora, tivemos um problema de fornecimento de energia. O problema foi da EDP. Infelizmente sem energia a água não pode ser bombeada. Por isso alguns bairros estão sem água e a Cesan sendo criticada por um problema que ela não causou. A água está sendo restabelecida. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 1, 2022

Em nota, a EDP informou que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan, cujo reparo foi realizado pela mesma.

DEMORA NO RESTABELECIMENTO

O diretor operacional ressaltou, porém, que a estação afetada é de grande porte e fornece água para Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória. Por isso, segundo Thiago Furtado, o impacto gerado pela interrupção do abastecimento é muito grande.

"​​O abastecimento, para ser completamente normalizado, não é algo simples e rápido. Quando chega ao ponto de parar uma estação de tratamento, como foi o caso, de grande porte, uma estação que atende Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória, gera um impacto muito grande. Com isso, as redes secam, as tubulações secam", afirmou Furtado.