Após 1 semana sem água, Cesan reconhece falha e promete investimentos em Vitória

Morador da Grande São Pedro mostra água suja durante falta de abastecimento na região Crédito: Gustavo Martins

Depois de bairros da região da Grande São Pedro, em Vitória, ficarem cerca de uma semana sem água, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) reconheceu falhas e apresentou providências que serão tomadas para solucionar a situação e novos investimentos. Também anunciou medidas comerciais para os moradores, como a isenção da parcela fixa da tarifa na próxima fatura.

A diretoria da Cesan foi convocada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, neste sábado (5), para uma reunião com lideranças comunitárias dos bairros da Grande São Pedro, que sofrem com a falta de água. Veja no vídeo a fala do governador.

O diretor-presidente em exercício da Companhia, Weydson Ferreira, pediu desculpas pelos transtornos gerados e agradeceu a parceria das lideranças. Também foram anunciados novos investimentos da Cesan para melhorar o sistema de distribuição de água na região e medidas comerciais para amenizar os impactos do episódio.

Morador do bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, o auxiliar administrativo Gustavo Martins, de 34 anos, afirma que a água voltou na manhã deste sábado (5). Ele e as outras cinco pessoas com quem mora estavam indo até a casa da mãe de Gustavo para conseguir beber água, tomar banho e até se alimentar.

"Fiquei sem água desde sábado (26) e aqui em casa são quatro adultos e duas crianças. Essa noite a água voltou e deu para encher a caixa d'água. Veio barrenta, mas agora normalizou", contou Gustavo.

SOLUÇÕES PREVISTAS

Entre os novos investimentos listados pela Companhia, estão a execução de uma nova adutora de água tratada, bem como a reavaliação dos conjuntos de motobombas das elevatórias/boosters existentes e da capacidade de bombeamento da Elevatória/Reservatório Pedreira.

As medidas visam ampliar o abastecimento e bombeamento de águas para os bairros que compõem o Setor Pedreira: Bela Vista, Santa Tereza, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Universitário, Grande Vitória, São Pedro, Comdusa, Santos Reis, São José, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, Morro da Comdusa, Nova Palestina I, Nova Palestina II e Conquista.