Falta d'água na Grande Vitória: contra cobrança, Procon notifica Cesan

Água potável é distribuída nos bairros da Grande São Pedro após falha no abastecimento Crédito: Vitor Jubini

Com interrupções no fornecimento de água na Grande Vitória neste carnaval, em especial em bairros de Vitória, Vila Velha e Cariacica, o Procon Vitória, segundo a gerente Denize Izaita, enviou solicitação à Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para que suspenda a cobrança do serviço durante o período em que não estiver funcionando normalmente.

Isso se explica porque, mesmo que caiam gotas de água ocasionalmente das torneiras, o serviço de abastecimento, por ser essencial, deve ser regular e contínuo para que seja cobrado,. "Nós soubemos que o serviço pode até não estar suspenso integralmente, cai um pouquinho de água e retorna, segundo relatos que recebemos. Mas o serviço não está sendo contínuo. Estando deficitário, nesse período não pode ser cobrado. Não adianta termos água na rua, mas não chegar às caixas-d'água. Mesmo que caia um pouco de água esporadicamente, fazendo com que o hidrômetro contabilize uso do recurso, isso não pode ser cobrado do consumidor", explicou a gerente.

De acordo com o órgão de proteção ao consumidor, as reclamações começaram na última sexta-feira (25). Desde então, muitas casas continuam sem água. O Procon Vitória então enviou uma notificação recomendatória para a empresa responsável para que o serviço restabeleça a distribuição e para que seja disponibilizado um meio alternativo para o fornecimento de água de forma gratuita e segura. Nesta Quarta-Feira de Cinzas (02), já foram mobilizados caminhões-pipa pela Cesan.

Nesta quinta-feira (03), uma equipe do Procon retornará, à tarde, ao Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Grande São Pedro, dando continuidade à ação realizada nesta quarta (02), para verificar os serviços e registrar as reclamações.

Serviço

O quê: ação realizada pelo Procon para registrar reclamações.

ação realizada pelo Procon para registrar reclamações. Onde: o CEU fica na rua Vinte e Três de Abril, 35, em Santo André, na Capital.

o CEU fica na rua Vinte e Três de Abril, 35, em Santo André, na Capital. Quando: nesta quinta-feira (02), pela tarde.

POSICIONAMENTO DA CESAN

Sobre a solicitação feita pelo Procon, a Cesan informou que, até o momento, nesta quarta-feira (02), ainda não foi formalmente notificada. Por meio do gerente comercial da companhia, Leandro Rezende de Abreu, foi informado que a cobrança feita pelo serviço de abastecimento de água se dá exclusivamente pela medição aferida pelos hidrômetros. "Se não há fornecimento, não tem cobrança. Se está entrando água, tem serviço, mesmo que por 20 minutos", explicou.

Segundo Abreu, existe um problema operacional sendo tratado neste momento. "Estamos trabalhando para restabelecer o fornecimento à integralidade. Esta foi uma situação atípica, excepcional. Mas a cobrança realizada é pela água que passa pelo medidor. Não será cobrado o que não passar pelo medidor. Antigamente tínhamos uma cobrança pelo mínimo, e isso já não existe mais, só pelo efetivamente medido. Ou seja, ninguém vai pagar por água que não recebeu. Temos os nossos canais, e quem se sentir prejudicado, por ter tido despesa, pode procurar uma agência ou nosso site e solicitar ressarcimento", concluiu.

CESAN RECORREU A CARROS-PIPA

Carros-pipa vêm sendo utilizados para complementar o abastecimento em bairros da Grande Vitória. De acordo com o diretor operacional da Cesan, Thiago Furtado, já houve retomada do serviço em alguns bairros afetados em Vitória, Vila Velha e Cariacica ainda na última segunda-feira (28) e, nesta quarta (02), o processo continua.

Em nota, a Cesan informou que atuam 17 carros-pipa na Grande Vitória nesta quarta-feira (2). Estão destinados às áreas mais altas e extremidades das redes, onde ainda podem ocorrer casos de falta d´água. A distribuição é mediada pela Divisão de Relações com a Comunidade da Cesan junto aos líderes comunitários.

"As partes baixas dos bairros de Vitória, Cariacica e Vila Velha já foram restabelecidas, restando apenas alguns pontos mais altos das cidades. Então durante o dia de hoje (02), os pontos vão ser restabelecidos. Para situações pontuais que ocorrerem, a gente pede que a população ligue para o telefone 115 ou acione através da agência virtual no nosso site da Cesan", disse Furtado.

POPULAÇÃO À MERCÊ

Paralisações no abastecimento em bairros de todos os municípios têm sido recorrentes durante o período mais quente do ano, e uma das principais queixas de moradores é a demora no restabelecimento do serviço. Em entrevista à repórter Anny Cometi, da TV Gazeta, Thiago Furtado explicou que os constantes problemas no fornecimento de água, de fato, não são algo normal. Ele ponderou que, por ser um período de grande demanda do serviço, a população deve economizar.

Thiago Furtado explicou que a falta de abastecimento nesta semana foi causado por um problema na parte elétrica de uma estação de fornecimento de água. A situação, segundo o diretor, foi resolvida na própria segunda-feira (28).

"Nessa segunda-feira (28), ocorreu um problema em uma de nossas estações de fornecimento de água, que foi uma falha de energia elétrica e, na sequência, foi necessário fazer a substituição de um equipamento elétrico. Essa substituição e o restabelecimento da energia foram feitos na própria segunda-feira, então foi normalizado o sistema", afirmou.

Com relação à falta de abastecimento, o governador Renato Casagrande, em um post no Twitter, alegou que o problema com relação ao fornecimento de energia da estação era de responsabilidade da EDP, e não da Cesan.

Vereadora, tivemos um problema de fornecimento de energia. O problema foi da EDP. Infelizmente sem energia a água não pode ser bombeada. Por isso alguns bairros estão sem água e a Cesan sendo criticada por um problema que ela não causou. A água está sendo restabelecida. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 1, 2022

Em nota, a EDP informou que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan, cujo reparo foi realizado pela mesma.