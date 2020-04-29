Referência para pacientes com Covid-19 na Região Noroeste do Espírito Santo, o Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, divulgou o resumo da contratação que prevê a instalação de câmara frigorífica, além da reforma da área física do necrotério da unidade hospitalar.
A publicação feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio do Hospital Maternidade Silvio Avidos, foi divulgada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Espírito Santo (Dio-ES).
A contratação dos serviços é assinada pelo diretor-geral do hospital, Almiro Schimith. De acordo com o resumo do contrato, os serviços vão custar R$ 43.942,50. Segundo a publicação, a medida foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus.
Em nota, a Sesa informou que o necrotério do hospital necessitava de instalação de sistema de refrigeração e a medida visa atender a protocolos técnicos de acondicionamento de corpos mediante a situação de pandemia.
Sesa vai instalar câmara frigorífica em necrotério de hospital no ES
Ainda segundo a nota, o prazo para conclusão das obras é de até dez dias. A secretaria ainda avalia a necessidade de obras em outras unidades administradas pelo governo do Estado.
MORTES POR COVID-19 NO ES
O Espírito Santo registrou mais 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de óbitos pela doença já chega a 77 em todo o Estado. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo a Sesa, em todo o Estado, 2.164 pessoas estão contaminadas pelo novo coronavírus. Desse total, 591 pacientes já são considerados curados. A taxa de letalidade no Espírito Santo está em 3,56%.