O Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, é referência para pacientes com covid-19 no Noroeste do ES Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Referência para pacientes com Covid-19 na Região Noroeste do Espírito Santo , o Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina , divulgou o resumo da contratação que prevê a instalação de câmara frigorífica, além da reforma da área física do necrotério da unidade hospitalar.

A publicação feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio do Hospital Maternidade Silvio Avidos, foi divulgada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Espírito Santo (Dio-ES).

A contratação dos serviços é assinada pelo diretor-geral do hospital, Almiro Schimith. De acordo com o resumo do contrato, os serviços vão custar R$ 43.942,50. Segundo a publicação, a medida foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus.

Em nota, a Sesa informou que o necrotério do hospital necessitava de instalação de sistema de refrigeração e a medida visa atender a protocolos técnicos de acondicionamento de corpos mediante a situação de pandemia.

Your browser does not support the audio element. Sesa vai instalar câmara frigorífica em necrotério de hospital no ES

Ainda segundo a nota, o prazo para conclusão das obras é de até dez dias. A secretaria ainda avalia a necessidade de obras em outras unidades administradas pelo governo do Estado.

MORTES POR COVID-19 NO ES

O Espírito Santo registrou mais 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas . O número de óbitos pela doença já chega a 77 em todo o Estado. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).