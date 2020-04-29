Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mortes por Covid-19

Sesa vai instalar câmara frigorífica em necrotério de hospital no ES

As medidas serão executadas no Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, referência para pacientes com coronavírus na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 11:19

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 11:19

Sesa contrata reforma do necrotério e instalação de câmara frigorífica em hospital do Noroeste do ES
O Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, é referência para pacientes com covid-19 no Noroeste do ES Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Referência para pacientes com Covid-19 na Região Noroeste do Espírito Santo, o Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, divulgou o resumo da contratação que prevê a instalação de câmara frigorífica, além da reforma da área física do necrotério da unidade hospitalar.
A publicação feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio do Hospital Maternidade Silvio Avidos, foi divulgada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Espírito Santo (Dio-ES).
A contratação dos serviços é assinada pelo diretor-geral do hospital, Almiro Schimith. De acordo com o resumo do contrato, os serviços vão custar R$ 43.942,50. Segundo a publicação, a medida foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus.

Veja Também

ES registra mais 14 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

"E daí? Quer que eu faça o quê?", diz Bolsonaro sobre mortos por coronavírus

Em nota, a Sesa informou que o necrotério do hospital necessitava de instalação de sistema de refrigeração e a medida visa atender a protocolos técnicos de acondicionamento de corpos mediante a situação de pandemia.
Sesa vai instalar câmara frigorífica em necrotério de hospital no ES
Ainda segundo a nota, o prazo para conclusão das obras é de até dez dias. A secretaria ainda avalia a necessidade de obras em outras unidades administradas pelo governo do Estado.

MORTES POR COVID-19 NO ES

O Espírito Santo registrou mais 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de óbitos pela doença já chega a 77 em todo o Estado. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Veja Também

Coronavírus: mais de 490 denúncias por aglomerações em igrejas no ES

Quase 700 funcionários são demitidos do setor de confecção em cidade do ES

Segundo a Sesa, em todo o Estado, 2.164 pessoas estão contaminadas pelo novo coronavírus. Desse total, 591 pacientes já são considerados curados. A taxa de letalidade no Espírito Santo está em 3,56%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo
Imagem de destaque
Após ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados