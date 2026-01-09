Inovação digital

Serra lança portal com passeios virtuais por pontos turísticos e históricos

Plataforma possibilita visitas por cartões-postais, sítios históricos e espaços de inovação do município, ampliando o acesso ao turismo e à memória local

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:16

Ruínas da Igreja de São José do Queimado podem ser avistadas no novo portal Crédito: Vitor Jubini

Conhecer praias, montanhas, sítios históricos e até ambientes de inovação da Serra sem sair de casa passou a ser possível com o lançamento do portal Serra 360º, plataforma digital que oferece passeios virtuais em 360 graus por diferentes pontos do município. A iniciativa utiliza tecnologia imersiva para apresentar cartões-postais, espaços culturais e áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico local.

Disponível gratuitamente na internet, o portal permite que moradores, turistas e interessados explorem de forma interativa locais como praias, lagoas, parques, praças, museus e áreas de preservação ambiental. Um dos destaques é o Mestre Álvaro, maior formação rochosa litorânea do Espírito Santo, conhecido pela biodiversidade, trilhas e vista panorâmica que marca a paisagem serrana.

Outro ponto apresentado no tour virtual é o Sítio de São José do Queimado, área que recentemente recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil. A visita digital permite observar detalhes do local e compreender sua importância histórica e cultural, funcionando também como ferramenta de educação patrimonial e preservação da memória.

Além do viés turístico e cultural, o Serra 360º inclui espaços ligados à inovação e à economia, como o Distrito InovaSerra, os laboratórios do Ifes Serra, a sede da Associação de Empresários da Serra (Ases) e o sistema viário Eldes Scherrer Souza. A proposta é mostrar a cidade também como um polo de ciência, tecnologia e desenvolvimento.

O projeto surge para ampliar o acesso a espaços públicos e turísticos, especialmente para pessoas com dificuldades de locomoção ou que não conseguem ir até esses locais. A expectativa é que a ferramenta contribua para fortalecer o turismo, estimular o interesse pela história local e reforçar a imagem da cidade como território conectado à inovação. O acesso ao portal é feito pelo endereço 360.serra.es.gov.br.

