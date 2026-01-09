Banhista morre afogado após pular de pedra na praia de Setiba em Guarapari

Um banhista morreu após se afogar ao pular de uma pedra na praia de Setiba, em Guarapari , na manhã desta sexta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem não conseguiu retornar à superfície e acabou submergindo.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido retirada da água. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e da equipe de resgate, sendo encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.