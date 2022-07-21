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Revitalização

Serra: Jacaraípe terá nova orla com pista de skate e academias populares

Projeto ainda prevê criação de "minipraças", nivelamento de ciclovia, entre outros serviços; previsão é de que a obra seja entregue no final de 2023
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 jul 2022 às 15:06

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 15:06

Projeto da nova orla de Jacaraípe também prevê um letreiro.
Nova orla de Jacaraípe também contará com um letreiro em homenagem ao balneário. Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal da Serra
Para aumentar o atrativo turístico do município, a Prefeitura da Serra pretende revitalizar a orla da praia de Jacaraípe até o final de 2023. Serão mais de cinco quilômetros de calçadão, com diferentes opções de lazer e atrativos para quem gosta de praticar exercícios físicos.
A expectativa é de que o local tenha pista de skate, quiosques, academias populares, minipraças, entre outros serviços, conforme explicou o secretário de Obras da cidade, Halpher Luiggi. De acordo com ele, o intuito do projeto é promover a integração dessas atividades em um só espaço, algo que os frequentadores reivindicam há muito tempo.
"Há uma reclamação da comunidade sobre caminhar no calçadão, muitas vezes com grandes espaços vazios e sem a iluminação necessária. O novo projeto acaba com esse tipo de problema. A ideia é uma ocupação mais igual da orla", ressaltou.

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Uma das principais novidades é a abertura dos quiosques para a iniciativa privada. Porém, pela gestão da orla não ser municipalizada, isso ainda depende da aprovação da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) – inclusive quanto ao tamanho dos quiosques. Vendedores ambulantes terão espaços definidos e padronizados para poderem trabalhar. 
"Também vamos criar a cada 300, 200 metros, um ambiente de 'barriga', fazendo minipraças de convivência. Esse modelo de calçadão remete às praias mais modernas do Brasil e até do exterior, como no Uruguai e na Colômbia", comparou.
Outro ponto importante do projeto é a acessibilidade dos frequentadores, como aponta Halpher. Em diferentes pontos da orla, estão previstas estruturas que devem garantir o deslocamento dos cadeirantes do calçadão até a praia.

Projeto da nova orla de Jacaraípe, na Serra

"Além disso, teremos uma ciclovia no mesmo nível do calçadão (como já é hoje na Praia de Camburi). Vamos fazê-lo com blocos de 1x1 metro, garantindo uma melhor qualidade no piso. Eles são parecidos com o de uma quadra de esportes, propícios para as pessoas caminharem, andarem de patins, enfim. Não vão ter que enfrentar uma via irregular", destacou.
Quanto à pista de skate, o secretário explicou que ela ficará localizada entre as praças e será executada por uma empresa especializada no esporte. "Serão disponibilizados os equipamentos para quem quiser andar de skate, mas seguindo as normativas técnicas para o uso adequado da pista", afirmou.
Haverá ainda a instalação de chuveiros, uma base de apoio para quem utiliza caiaques e velas, um letreiro em homenagem ao balneário e a implementação de câmeras de videomonitoramento por toda a orla.

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

O secretário também detalhou que os atuais postes da orla serão trocados, para não sofrerem mais com o problema da maresia. "Eles vão iluminar bastante o calçadão e a área da praia, permitindo que a areia seja utilizada não apenas durante dia, como à noite também", disse.
Com essas melhorias, no entanto, surge uma preocupação: a manutenção da restinga do balneário e da preservação das espécies de animais que vivem na região.

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"Vamos fazer isso respeitando todas as questões ambientais do Projeto Tamar, para não atrapalhar o curso das tartarugas do nosso litoral. Em Jacaraípe, também temos uma grande preocupação com a restinga. Continuaremos preservando isso. Estamos executando esse projeto com muito cuidado", avaliou.

EXPECTATIVA E ORÇAMENTO

De acordo com Halpher, a previsão é de que as obras comecem no final de 2022 e terminem dentro de um ano. Durante o verão, as obras serão feitas nos pontos da praia com a menor presença de turistas e moradores.
Os investimentos do projeto não foram repassados para a reportagem de A Gazeta, pois ainda estão sendo definidos, como ele explica. "Até o momento, somente a iluminação está orçada em R$ 6 milhões. O recurso será proveniente de uma operação de crédito aprovada pela Câmara Municipal e a Caixa. Ainda estamos calculando para ver quanto efetivamente deve custar", pontuou.
"Mas a gente ainda precisa avaliar, junto com a parte ambiental e a SPU, como vamos tratar as questões envolvendo a ocupação dos quioques e o manejo da área de restinga", reforçou.

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