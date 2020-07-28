Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrutura destruída

Seis meses após enchente, comunidades de Vargem Alta continuam sem ponte

Desde janeiro, as comunidades de Concórdia e Belém perderam a estrutura de ligação entre os moradores. Prefeitura faz nova promessa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:45

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:45

Nova Concórdia, localidade do interior de Vargem Alta
Ponte foi destruída pela força das águas em enchente de janeiro Crédito: Vânia Furlan Ferreira Marin
Seis meses após enchente, comunidades de Vargem Alta continuam sem ponte
Os moradores de Nova Concórdia, localidade do interior de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, continuam sem a ponte da comunidade, estrutura destruída na enchente que castigou o município no mês de janeiro.
A ponte levada pela força das águas ligava a comunidade de Concórdia à comunidade de Belém. Para não ficar sem acesso, os moradores construíram uma de ponte de madeira, que usaram até o dia 12 de maio. Segundo a moradora Vânia Furlan Ferreira Marin, ela foi retirada por operários e a esperança das comunidades era de que uma nova fosse construída.
Em janeiro, com a enchente, parte da base da ponte foi carregada pela água. Mas, com a união dos moradores foi construída uma ponte de madeira. No dia 12 de maio apareceram operários aqui e tiraram nossa ponte, da qual todos tinham acesso e o direito de ir e vir. Abriram uma cratera e ninguém mais aparece aqui, denuncia a moradora.
Ponte em Nova Concórdia, localidade do interior de Vargem Alta
Ponte destruída pela enchente em Nova Concórdia, interior de Vargem Alta Crédito: Vânia Furlan Ferreira Marin

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VARGEM ALTA

Sobre os trabalhos na ponte, a Prefeitura de Vargem Alta explicou que contratou uma empresa para construção dessa nova ponte, mas, quando ela começou o trabalho, encontrou muitas rochas na área das cabeceiras, por isso, o projeto estava sendo alterado e a previsão de retomada era o início do mês de julho.
Ainda segundo o município, houve um imprevisto no processo, o que resultou no atraso. Nesta terça-feira (28), a prefeitura afirmou que encaminharia equipes e funcionários da empresa ao local. A previsão é que a obra comece nos próximos dias.
Nova Concórdia, localidade do interior de Vargem Alta
Nova Concórdia, interior de Vargem Alta Crédito: Vânia Furlan Ferreira Marin

Veja Também

Seis meses após a maior enchente de Cachoeiro, cidade luta para se reerguer

Seis meses após enchente, famílias de Castelo ainda aguardam benefício

Sinos das igrejas de Iconha vão dar alerta em caso de perigo de enchente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados