Ponte foi destruída pela força das águas em enchente de janeiro Crédito: Vânia Furlan Ferreira Marin

Your browser does not support the audio element. Seis meses após enchente, comunidades de Vargem Alta continuam sem ponte

A ponte levada pela força das águas ligava a comunidade de Concórdia à comunidade de Belém. Para não ficar sem acesso, os moradores construíram uma de ponte de madeira, que usaram até o dia 12 de maio. Segundo a moradora Vânia Furlan Ferreira Marin, ela foi retirada por operários e a esperança das comunidades era de que uma nova fosse construída.

Em janeiro, com a enchente, parte da base da ponte foi carregada pela água. Mas, com a união dos moradores foi construída uma ponte de madeira. No dia 12 de maio apareceram operários aqui e tiraram nossa ponte, da qual todos tinham acesso e o direito de ir e vir. Abriram uma cratera e ninguém mais aparece aqui, denuncia a moradora.

Ponte destruída pela enchente em Nova Concórdia, interior de Vargem Alta Crédito: Vânia Furlan Ferreira Marin

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VARGEM ALTA

Sobre os trabalhos na ponte, a Prefeitura de Vargem Alta explicou que contratou uma empresa para construção dessa nova ponte, mas, quando ela começou o trabalho, encontrou muitas rochas na área das cabeceiras, por isso, o projeto estava sendo alterado e a previsão de retomada era o início do mês de julho.

Ainda segundo o município, houve um imprevisto no processo, o que resultou no atraso. Nesta terça-feira (28), a prefeitura afirmou que encaminharia equipes e funcionários da empresa ao local. A previsão é que a obra comece nos próximos dias.