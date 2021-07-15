Seis cidades do ES têm média maior de assassinatos que o país; veja quais são

Cena de assassinato em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

A 15ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (15), aponta que seis cidades do Espírito Santo registraram taxas de mortes violentas intencionais superiores à média nacional.

A categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora.

Your browser does not support the audio element. Seis cidades do ES têm média maior de assassinatos que o país

O subsecretário de Estado de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, disse que embora estejam acima da média nacional, os seis municípios também apresentam redução de índices, de acordo com a série histórica de indicativos registrada no Espírito Santo.

"Esses municípios citados no anuário são áreas de crescimento urbano que atraem pessoas de diversos locais, regiões que estão vivendo esse momento atual migratório. É um movimento natural que os serviços públicos devem acompanhar, não somente a segurança pública, mas emprego e renda, moradia, educação e saúde. Eles ainda são locais que requerem uma atenção focalizada da segurança pública para redução desses homicídios, principalmente Linhares e São Mateus", pontua Pacífico.

Na avaliação do mestre e professor em Ciência Política e cientista social, Deivison Souza da Cruz, o que se deve chamar atenção nessas cidades é sobre a formação de "territórios marcados pela concentração de desvantagens estruturais como educação, saúde, emprego e infraestrutura urbana, marcando o processo de socialização ao longo das gerações, afetando diferentes faixas etárias. Há uma criminalidade que envolve o processo de formação das cidades (migração rural-urbano, formação dos bairros, etc), sobretudo na região metropolitana e nas cidades médias do interior do Estado", analisou.

CONTEXTO NACIONAL

Segundo a pesquisa, no contexto local, o Brasil tem 138 municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes com taxas de MVI acima da média nacional. Somados, eles respondem por 37,3% de todas as Mortes Violentas Intencionais do país.