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Covid-19

São Domingos do Norte confirma segunda morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, o paciente faleceu no último dia 29 de maio, mas o município estava aguardando resultado do exame para confirmar a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:10

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:10

Coronavírus (covid-19)
São Domingos do norte confirma segundo óbito por coronavírus Crédito: Freepik
O município de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu segundo óbito em decorrência do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta sexta-feira (5).
De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima é do sexo masculino, tinha 53 anos, era diabética e hipertensa. Segundo a prefeitura, o homem faleceu no último dia 29 de maio, e o município estava aguardando o resultado de exames para a confirmação da Covid-19. 

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Em nota, a administração municipal lamentou o óbito e reforçou o apelo para que todos cumpram as medidas de isolamento, distanciamento e uso correto de máscaras. É preciso interromper a cadeia de transmissão pelo distanciamento social para reduzir o número de casos.

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