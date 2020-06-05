São Domingos do Norte confirma segunda morte por coronavírus

São Domingos do norte confirma segundo óbito por coronavírus Crédito: Freepik

O município de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu segundo óbito em decorrência do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta sexta-feira (5).

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima é do sexo masculino, tinha 53 anos, era diabética e hipertensa. Segundo a prefeitura, o homem faleceu no último dia 29 de maio, e o município estava aguardando o resultado de exames para a confirmação da Covid-19.