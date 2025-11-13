Home
Santa Rita: 164 casos de infecção seguem em investigação no ES

Na atualização desta terça-feira (10), a Sesa informou um aumento nos números desde os primeiros relatos de afastamentos e internações

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:58

A infecção que começou no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, chegou a 164 casos em investigação. Entre eles estão: 123 são colaboradores, 19 acompanhantes e 22 pacientes. De quarta-feira (11) para quinta-feira (12) aumento em 9 a quantidade de pessoas em acompanhamento. Também cresceu o número de casos confirmados como infecção por fungo histoplasma – passando para 41. Até o momento, 139 casos notificados foram descartados. 

Na atualização desta terça-feira (10), a Sesa informou um aumento nos números desde os primeiros relatos de afastamentos e internações

A pasta estadual afirmou em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, que o surto registrado no centro médico foi causado pela contaminação fúngica. No município da Serra e Vitória ainda há pessoas internadas, sendo dois casos em UTI na cidade serrana e um na enfermaria na Capital. Todos são pacientes. As informações foram divulgadas nesta terça-feira em boletim da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES).

Bactéria em casos mais graves

A Sesa informou durante a coletiva que foi constatado que os casos mais graves, envolvendo duas técnicas de enfermagem, foram provocados pela bactéria Burkholderia cepacia – também encontrada em uma amostra de água da unidade hospitalar. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, o fungo histoplasma foi responsável pela maior parte das contaminações, enquanto a bactéria apareceu de forma “paralela”, atingindo duas profissionais que tiveram o quadro clínico mais severo.

Apesar do número maior de investigações, os dados não estão relacionados a novas infecções, mas levam em consideração se as pessoas apresentam sintomas específicos do quadro avaliado e se elas estiveram na ala oncológica, setor onde a infecção pode ter começado, no período entre 20 de setembro e 22 de outubro.

Os sintomas

Quadro 1
► Ter febre
Alteração em exames de raio-x do tórax
Pelo menos um desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça.

Quadro 2
► Ter febre
► Pelo menos dois desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça

