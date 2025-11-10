Home
Santa Rita: 147 casos de infecção seguem em investigação no ES

Na atualização desta segunda-feira (10), a Sesa informou um aumento nos números desde os primeiros relatos de afastamentos e internações

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:56

A infecção que começou no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, chegou a 147 casos em investigação. Entre eles estão: 115 são colaboradores, 18 acompanhantes e 14 pacientes. A pasta estadual afirmou em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (10), que o surto registrado no centro médico foi causado pelo fungo histoplasma – confirmado em 33 dos 141 casos investigados. 

Os dados mostram que duas pessoas permanecem internadas, sendo um na UTI e um na enfermaria. Todos estão no município de Vitória. A Capital é a única com casos de internação, sendo que os pacientes das demais cidades já receberam alta. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (10) em boletim da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES).

Bactéria em casos mais graves

A Sesa informou durante a coletiva que foi constatado que os casos mais graves, envolvendo duas técnicas de enfermagem, foram provocados pela bactéria Burkholderia cepacia – também encontrada em uma amostra de água da unidade hospitalar. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, o fungo histoplasma foi responsável pela maior parte das contaminações, enquanto a bactéria apareceu de forma “paralela”, atingindo duas profissionais que tiveram o quadro clínico mais severo.

Apesar do número maior de investigações, os dados não estão relacionados a novas infecções, mas levam em consideração se as pessoas apresentam sintomas específicos do quadro avaliado e se elas estiveram na ala oncológica, setor onde a infecção pode ter começado, no período entre 20 de setembro e 22 de outubro.

Os sintomas

Quadro 1
► Ter febre
Alteração em exames de raio-x do tórax
Pelo menos um desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça.

Quadro 2
► Ter febre
► Pelo menos dois desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça

