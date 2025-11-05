Três na UTI

Santa Rita: 123 casos de infecção misteriosa seguem em investigação no ES

Na atualização desta quarta-feira (5), a Sesa informou um aumento nos números desde os primeiros relatos de afastamentos e internações

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:46

A infecção misteriosa, que começou no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, chegou a 128 casos em investigação. De terça-feira (4) para quarta-feira (5), aumentou em 19 a quantidade de situações em análise. Entre eles estão: 102 são colaboradores, 13 acompanhantes e oito pacientes. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (05) em boletim da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES).

Os dados mostram que três pessoas permanecem internados, mas agora sendo um na UTI e dois na enfermaria, situação inversa ao quadro do dia anterior. Todos estão no município de Vitória. A Capital é a única com casos de internação, sendo que os pacientes das demais cidades já receberam alta. De acordo com o documento, 10 amostras dos 128 casos suspeitos foram confirmados.

Na manhã de terça-feira, a pasta estadual informou que oito amostras enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmaram presença de anticorpos do fungo histoplasmose. Na segunda, a Sesa havia confirmado apenas um caso. A infecção por fungo é a principal suspeita de ser o causador do surto no centro médico. Conforme a Secretaria, ele é geralmente encontrado em fezes de aves e morcegos.

Apesar do número maior de investigações, os dados não estão relacionados a novas infecções, mas levam em consideração se as pessoas apresentam sintomas específicos do quadro avaliado e se elas estiveram na ala oncológica, setor onde a infecção pode ter começado, no período entre 20 de setembro e 22 de outubro.

Os sintomas Quadro 1

► Ter febre

►Alteração em exames de raio-x do tórax

►Pelo menos um desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça. Quadro 2

► Ter febre

► Pelo menos dois desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça

Na segunda-feira (27 de outubro), primeiro dia de divulgação, eram 34 colaboradores e 7 acompanhantes analisados. Já na terça-feira (28) a quantidade já tinha aumentado para 69 pessoas em investigação, sendo 46 colaboradores, nove acompanhantes, oito pacientes e seis 'sem informação', que são pessoas que estariam com vínculo com o hospital sendo analisado. Na quarta eram 88 e quinta eram 90 suspeitos de infecção.

Estão sendo testados 300 patógenos, como bactérias e fungos, no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

