Santa Casa de Misericórdia assume a gestão do Hospital Rio Doce

O contrato prevê um prazo de três anos para a transferência definitiva dos ativos. MPES acompanhará a execução do contrato e receberá relatórios trimestrais sobre os resultados financeiros e assistenciais

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:25

Hospital Rio Doce, em Linhares Crédito: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Vitória assumiu oficialmente a gestão plena do Hospital Rio Doce, em Linhares, Norte do Espírito Santo, após a assinatura do contrato de gestão realizado na manhã desta quarta-feira (05).

Com o acordo, a instituição passa a administrar o hospital com autonomia total, incluindo a gestão do passivo e a garantia da continuidade dos serviços. O contrato prevê um prazo de três anos para a transferência definitiva dos ativos do hospital. A gestão contará com o acompanhamento das 1ª e 4ª Promotorias de Justiça Cíveis, responsáveis pela tutela das Fundações Privadas e da área da Saúde. O Ministério Público acompanhará a execução do contrato e receberá relatórios trimestrais sobre os resultados financeiros e assistenciais, assegurando o pleno acesso da população aos serviços de saúde.

Durante a reunião, também foram discutidos os planos de expansão com a entrega da unidade de radioterapia no bairro Três Barras e a futura instalação de uma unidade de quimioterapia.

O Governo do Estado reforçou que os repasses financeiros continuarão em dia, destacando que o hospital vem cumprindo as metas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde.

