Em Linhares

Santa Casa de Vitória vai assumir a gestão do Hospital Rio Doce

A decisão veio após uma audiência de conciliação promovida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:29

Hospital Rio Doce, em Linhares, anunciou fechamento da maternidade por crise financeira no início do mês Crédito: Divulgação

Após o anúncio do fechamento da maternidade do Hospital Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quinta-feira (2), o caso ganhou um novo desdobramento. A unidade passará a ser administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A informação foi divulgada através das redes sociais do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, na tarde desta quarta-feira (8), e confirmada pela assessoria do hospital.

Em nota, o Hospital Rio Doce disse que a medida foi articulada com o apoio do Governo do Estado, como solução emergencial para garantir a continuidade da assistência à população de Linhares e região. A decisão veio após uma audiência de conciliação promovida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

"Atualmente, os repasses financeiros são insuficientes para cobrir os custos reais da assistência prestada, o que nos levou a um déficit insustentável. Essa crise atingiu um ponto crítico na última semana, quando, por falta de médicos, fomos obrigados a anunciar a suspensão temporária dos atendimentos na maternidade. Chegamos ao limite operacional e financeiro, sem condições mínimas de manter o atendimento com segurança e dignidade à população. Por isso, com responsabilidade e diálogo, entendemos que o mais sensato neste momento é entregar a gestão do hospital a uma instituição com capacidade de continuidade e excelência", declarou o empresário Dalziso Armani, provedor do hospital.

O Hospital Rio Doce assegurou que a maternidade funcionará normalmente até o dia 17 de outubro, quando a Santa Casa de Vitória assumirá a gestão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta