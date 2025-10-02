Hospital Rio Doce comunica fechamento de maternidade e Sesa instaura auditoria

Hospital Rio Doce, em Linhares, comunicou o fechamento da maternidade Crédito: Divulgação

O Hospital Rio Doce comunicou, nesta quinta-feira (2), o fechamento da área de maternidade da unidade em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o hospital, os atendimentos serão suspensos a partir das 19h de sexta-feira (3), por tempo indeterminado. De acordo com a instituição, os repasses do Ministério da Saúde cobrem apenas parte dos custos, o que teria gerado um déficit financeiro que inviabilizou a continuidade do serviço.

"O motivo é a falta de médicos plantonistas, causada pela atual e grave dificuldade financeira enfrentada pela instituição. Os repasses do Ministério da Saúde cobrem apenas cerca de 60% dos custos reais dos atendimentos. Gestantes já internadas continuarão recebendo atendimento normalmente até a alta hospitalar. Gestantes que precisarem de assistência obstétrica devem procurar a rede pública municipal (Unidades Básicas de Saúde e Hospital Geral de Linhares). Gestantes com convênio devem buscar informações diretamente com o plano de saúde", informou o hospital.

Após o anúncio, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que não foi comunicada previamente da decisão. A pasta garantiu que os pagamentos estão em dia e informou que vai instaurar uma auditoria para apurar a gestão da unidade. Além disso, a Sesa disse que vai adotar medidas legais contra a Fundação responsável e já prepara um plano emergencial para assegurar atendimento às gestantes da região.

"A Sesa deixa claro que a atitude do hospital não ficará sem responsabilização. Serão instauradas auditorias rigorosas sobre a gestão da Fundação Beneficente Rio Doce, além da adoção de medidas legais cabíveis, incluindo representação junto ao Ministério Público e denúncia criminal do corpo diretor da Fundação pela interrupção abrupta de um serviço essencial, colocando em risco a vida da população", informou a pasta.