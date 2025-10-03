Em Linhares

MPES pede intervenção no Hospital Rio Doce e Justiça marca audiência

A petição do Ministério Público do Espírito Santo quer que a Sesa assuma plenamente a gestão da unidade, atualmente administrada por fundação beneficente

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:53

Sesa montou plano para manter maternidade do Hospital Rio Doce em funcionamento Crédito: Divulgação

O MPES entrou com a ação na quinta-feira (2), logo após o comunicado do hospital, que previa a paralisação das atividades a partir das 19h desta sexta-feira (3). O pedido visa que a Sesa faça a nomeação de um interventor para assumir a fundação com plenos poderes. Depois, foi acrescentada a requisição de audiência, antes do julgamento da intervenção, pela grande repercussão social do caso e a necessidade de encontrar uma solução consensual para o problema.

"O pedido de designação de audiência de conciliação e justificação prévia, formulado pelo Ministério Público, merece acolhimento. A situação exposta nos autos é de extrema gravidade e urgência, com potencial para causar danos irreparáveis à saúde pública da população de Linhares e de toda a região Norte do Estado, especialmente às gestantes e recém-nascidos", pontua o juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas, na fundamentação da sua decisão.

A resolução do conflito não se esgota em uma simples decisão de deferimento ou indeferimento de uma liminar, argumenta o magistrado, mas exige a construção de uma solução sustentável que garanta a continuidade dos serviços e o reequilíbrio da gestão hospitalar.



Thiago Galvêas observa ainda que a designação de uma audiência de conciliação, antes mesmo da análise do pleito liminar, permite que as partes, com o auxílio do Judiciário e do Ministério Público, possam expor suas razões, apresentar propostas e, conjuntamente, construir um caminho para a superação da crise.

Ele ressalta que a audiência servirá não apenas como um ato de conciliação, mas de justificação prévia. "A urgência da situação demanda que este juízo tenha acesso a todas as informações e perspectivas das partes envolvidas de forma célere e direta, para formar sua convicção acerca da medida liminar pleiteada, caso a conciliação reste infrutífera", reforça o magistrado.

Assim, Thiago Galvêas deferiu o pedido de audiência para a próxima quarta-feira (8) e determinou a intimação do secretário da Saúde, Thiago Hoffmann, ou de outro representante da Sesa, e do provedor da fundação, Dalziso Antônio Armani, para uma tentativa de conciliação. O encontro será no formato híbrido, por meio de plataforma de comunicação virtual.

Entenda o caso

No comunicado sobre o fechamento emitido na quinta-feira (2), o Hospital Rio Doce informou que os repasses do Ministério da Saúde cobrem apenas parte dos custos, o que teria gerado um déficit financeiro que inviabilizou a continuidade do serviço.

"O motivo é a falta de médicos plantonistas, causada pela atual e grave dificuldade financeira enfrentada pela instituição. Os repasses do Ministério da Saúde cobrem apenas cerca de 60% dos custos reais dos atendimentos. Gestantes já internadas continuarão recebendo atendimento normalmente até a alta hospitalar. Gestantes que precisarem de assistência obstétrica devem procurar a rede pública municipal (Unidades Básicas de Saúde e Hospital Geral de Linhares). Gestantes com convênio devem buscar informações diretamente com o plano de saúde", informou o hospital.

Após o anúncio, a Sesa afirmou que não foi comunicada previamente da decisão. A pasta garantiu que os pagamentos estão em dia e informou que vai instaurar uma auditoria para apurar a gestão da unidade. Além disso, a Sesa disse que vai adotar medidas legais contra a fundação responsável.

"A Sesa deixa claro que a atitude do hospital não ficará sem responsabilização. Serão instauradas auditorias rigorosas sobre a gestão da Fundação Beneficente Rio Doce, além da adoção de medidas legais cabíveis, incluindo representação junto ao Ministério Público e denúncia criminal do corpo diretor da Fundação pela interrupção abrupta de um serviço essencial, colocando em risco a vida da população", ressaltou a secretaria.

Após a manifestação da Sesa, a reportagem de A Gazeta voltou a questionar o hospital. A unidade disse que, desde o início do ano, tem comunicado de forma transparente aos órgãos competentes, incluindo a secretaria, sobre a realidade crítica da situação financeira, que hoje inviabiliza o pleno funcionamento da maternidade. "Reiteramos que todos os órgãos competentes foram oficialmente notificados sobre a necessidade de paralisação motivada pela impossibilidade de manter a equipe médica necessária para os atendimentos com segurança e qualidade".

A Sesa voltou a ser procurada por A Gazeta nesta sexta-feira (3), após a decisão da Justiça, para atualização das medidas relacionadas ao hospital, quando a secretaria anunciou a manutenção do funcionamento da maternidade com o apoio de equipes próprias, além da possibilidade transferência de pacientes para Colatina e São Mateus, se o caso exigir. A Sesa vai participar da audiência. A reportagem também fez contato com a fundação, que informou que ainda não foi intimada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta