Policial aposentado é preso suspeito de estuprar menina de 12 anos em Itapemirim

Crime teria ocorrido na terça-feira (4) e a prisão na quarta (5); arma com numeração raspada foi apreendida na casa do militar

Carol Leal Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:18

Arma com numeração raspada e pistola falsa foram apreendidas na casa do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um policial militar aposentado, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos, foi preso na tarde de terça-feira (4) em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. O bairro e nomes não serão divulgados para preservar a identidade da menor, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Um documento da Polícia Civil explica que a menina relatou o crime para a mãe e elas procuraram a Polícia Militar. Para os policiais, a menor contou que o homem de 57 anos cometeu o abuso sexual e entregou um cartão de crédito para ela fazer compras, na tentativa de silenciar a vítima.

Na tarde desta quarta-feira (5), o suspeito foi abordado pela Polícia Civil e confirmou que a menina esteve em sua casa, mas negou a agressão e alegou que ela teria ido fazer uma faxina. Como pagamento pelo serviço, ele teria entregado o cartão de crédito para que ela comprasse um sorvete no valor de R$ 20, mas ela teria gastado cerca de R$ 200.

Na casa do suspeito foram apreendidos um preservativo masculino aberto, considerado relacionado ao crime; um revólver calibre .32 com numeração raspada; cinco munições e uma pistola falsa. Ele confessou que não tinha registro e autorização para a posse da arma.

O suspeito, de 57 anos, foi preso preventivamente por estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. A menor vai passar por exame de corpo de delito e os itens apreendidos serão levados para a perícia.

