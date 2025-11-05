Formação de ciclone extratropical deixa o ES em alerta para tempestades

O Espírito Santo poderá ser atingido por dois novos fenômenos meteorológicos: um ciclone extratropical e uma frente fria, causando ventania e temporais severos — podendo chover muito em um curto espaço de tempo, além do risco de granizo. Segundo a Climatempo, o ciclone é extremamente perigoso, deve se formar mais ao Sul do Brasil e, após se deslocar pelo oceano, pode chegar bem perto do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.