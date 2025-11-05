Formação de ciclone extratropical deixa o ES em alerta para tempestades
O Espírito Santo poderá ser atingido por dois novos fenômenos meteorológicos: um ciclone extratropical e uma frente fria, causando ventania e temporais severos — podendo chover muito em um curto espaço de tempo, além do risco de granizo. Segundo a Climatempo, o ciclone é extremamente perigoso, deve se formar mais ao Sul do Brasil e, após se deslocar pelo oceano, pode chegar bem perto do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.
A previsão é de que o fenômeno se concretize entre o sábado (8) e o domingo (9), mudando o tempo em todo o Estado, mesmo com o centro do ciclone ocorrendo no mar. A empresa de meteorologia destacou ainda que as rajadas de vento podem alcançar os 70 km/h e as condições de chuva podem aumentar já no sábado.