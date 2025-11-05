Acidente na BR 101 mata adolescente em Linhares

Um adolescente de 17 anos que pilotava uma moto morreu na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (5). O motorista do caminhão envolvido na colisão contou à Polícia Rodoviária Federal que fazia uma conversão na rodovia para acessar o bairro Canivete, quando o jovem Udeivson Clero Martins atingiu a lateral do veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal (SML) de Linhares.