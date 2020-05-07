Santa Casa de Cachoeiro passa a divulgar número de pacientes com Covid-19

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou nesta quarta-feira (6) a divulgar um boletim diário com o número de pacientes internados no hospital com suspeita ou confirmação da Covid-19.
Segundo a Santa Casa, o objetivo é evitar a propagação de notícias falsas e dar mais transparência às atividades em relação ao novo coronavírus. O boletim será publicado diariamente, no fim do dia, no perfil do hospital no Instagram (@santacasacachoeiro).
Nesta quinta-feira (7), a unidade informou que eram 15 pacientes internados na UTI e 13 nos leitos de enfermaria. Dos casos na enfermaria, três são suspeitos e 10 que testaram positivo para a Covid-19. Na UTI são 10 pacientes confirmados de coronavírus e cinco suspeitos. Os pacientes são dos municípios de: Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Muniz Freire, Piúma, Venda Nova do Imigrante, São José dos Calçados, Irupi,l Alfredo Chaves, Iconha e Guaçuí.
Será divulgado a real situação dos números de pessoas que estão sendo atendidas no hospital, mas os nomes e outros dados que identifiquem o paciente serão preservados. A Santa Casa de Cachoeiro é referência para toda a região Sul nos atendimentos de Covid-19.
NOVOS LEITOS
A Santa Casa de Cachoeiro divulgou ainda que, nesta quinta-feira (7), ampliou para 29 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponibilizados exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19 no hospital. Até esta quarta-feira (6), eram 21 leitos de UTI. Na enfermaria, outros 21 também são especificamente para tratamento do novo coronavírus.
ATENDIMENTOS RESTRITOS A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Além dos casos de Covid-19, o hospital está, desde a semana passada, atendendo apenas urgência e emergência do trauma e cirurgia geral. Os pacientes de baixa complexidade e serviços ambulatoriais devem procurar as unidades básicas de saúde dos seus municípios e, no caso de Cachoeiro, podem se dirigir também para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes.