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Quarentena

Saiba quais linhas do Transcol estão atendendo profissionais da saúde no ES

Ônibus começaram a circular neste domingo (28) com o letreiro "Especial Saúde". Até o dia 4, serão apenas algumas linhas que vão operar para transportar trabalhadores de hospitais e unidades de saúde e de pronto atendimento

Publicado em 28 de Março de 2021 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2021 às 21:13
Quarentena no ES: ônibus do Transcol começaram a circular com letreiro
Quarentena no ES: ônibus do Transcol começaram a circular com letreiro "Especial Saúde" Crédito: Fernando Madeira
Com a suspensão do transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual no Espírito Santo durante essa semana mais rígida de quarentena, os ônibus do Sistema Transcol começaram a circular neste domingo (28) exclusivamente para atender os profissionais de saúde da Grande Vitória
Até o próximo domingo (4), serão apenas algumas linhas que vão operar para transportar trabalhadores de hospitais públicos, privados e filantrópicos, além unidades de saúde e de pronto atendimento. Funcionários de outros serviços essenciais, como supermercados, terão o transporte bancado pelo própria empresa.

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O serviço não se estende a profissionais que desempenham suas atividades em clínicas privadas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmácias. As diretrizes que informam como o sistema vai operar e quais linhas vão circular neste período constam em edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo publicada na noite de sexta-feira (26).
"Podem utilizar o serviço do Sistema Transcol todos os profissionais que desempenhem suas atividades em hospitais e unidades de saúde, independentemente da área que desempenhem suas funções (área de saúde, área administrativa, limpeza etc.) e do vínculo jurídico com a instituição (CLT, contrato de serviços, autônomos etc)", diz o texto.

Quarentena no ES: Transcol com letreiro "Especial Saúde" e terminais e ruas vazias neste domingo (22)

COMO VAI FUNCIONAR

O pagamento da passagem deverá ser feito exclusivamente com o Cartão GV. Para embarque nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos seguintes documentos para comprovar seu vínculo com as atividades já mencionadas:
  • Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente) ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma;
  • Documento de identificação com foto.

AS LINHAS QUE VÃO CIRCULAR

  • TERMINAL DE LARANJEIRAS

  • LINHAS TRONCAIS 
  • 504 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA 
  • 506 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE 
  • 507 - T. LARANJEIRAS/T. VILA VELHA - 3ª PONTE 

  • LINHAS ALIMENTADORAS 
  • 805 - T. LARANJEIRAS / FEU ROSA - CIRCULAR 
  • 810 - SÃO FRANCISCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. SÃO LUCAS 
  • 811 - SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS 
  • 815 - T. LARANJEIRAS / HOSP. JAIME S. NEVES VIA ROD. PAULO P. GOMES (Meridional, Dório Silva) 
  • 828 - SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS 
  • 833 - BARRO BRANCO / T. LARANJEIRAS VIA AV.BELO HORIZONTE/ AV. NORTE/SUL 
  • 859 - COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA 
  • 854 - PRAIA GRANDE/ T. LARANJEIRAS 

  • TERMINAL DE VILA VELHA

  • LINHAS TRONCAIS
  • 507 - T. LARANJEIRAS/T. VILA VELHA - 3ª PONTE 
  • 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG 
  • 569 - T. VILA VELHA / PRAÇA EUCALIPTO - CIRCULAR 

  • LINHAS ALIMENTADORAS 
  • 612 - PARQUE R. TERRA VERMELHA / T. VILA VELHA VIA ULISSES GUIMARÃES 
  • 617 - T. VILA VELHA/ JOÃO GOULART VIA AV. CALIFÓRNIA - CIRCULAR
  • 633 - T. VILA VELHA / SÃO TORQUATO VIA PLANALTO/ ALVORADA 
  • 636 - T. VILA VELHA / CIRCULAR - VIA HOSPITAL VILA VELHA E HOSPITAL INFANTIL 

  • TERMINAL DE ITACIBÁ 

  • LINHAS TRONCAIS
  • 504 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA 
  • 506 - T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE 
  • 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG

  • LINHAS ALIMENTADORAS
  • 702 - PRAÇA DE CARIACICA / T. ITACIBÁ 
  • 712 - T. ITACIBÁ / HEAC VIA JOSÉ SETTE
  • 766 - HOSP. PEDRO FONTES / T. ITACIBA VIA BR262/101; 
  • 901 - VIANA / T. ITACIBÁ

RECARGA DO CARTÃO GV

As lojas de atendimento do GVBus também terão as atividades interrompidas. Apenas irão funcionar as lojas de recarga dos CartõesGV nos terminais de Laranjeiras, na Serra; Vila Velha, na cidade de mesmo nome; e de Itacibá, em Cariacica, mas em datas e horários especiais, de 29 de março a 1º de abril, de 8 às 16 horas.
O público alvo são os profissionais da saúde que precisem recarregar o bilhete único metropolitano. As recargas, no entanto, ainda poderão ser realizadas por meio dos aplicativos RecargaPay, Kim+ e Banestes, e de forma on-line.
Do dia 28 de março até o dia 04 de abril (domingo de Páscoa) todos os terminais de integração do Sistema Transcol permanecerão com as suas roletas bloqueadas para o acesso de usuários.
* Com informações do GVBus

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