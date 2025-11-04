Investimento

Rodovias vão receber obras para melhorar tráfego em cidades do Norte do ES

Intervenções serão realizadas na ES 130, ES 209 e ES 320, que passam por municípios como Pinheiros, Montanha, Mucurici e Ponto Belo

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:50

Traçado previsto para o futuro Contorno de Pinheiros, na Região Norte do Espírito Santo Crédito: A Gazeta

As rodovias ES 130, ES 209 e ES 320 vão passar por uma série de obras de reabilitação no ano que vem. As vias, que cortam municípios como Pinheiros, Montanha, Mucurici e Ponto Belo, na Região Norte do Espírito Santo, terão investimento de R$ 94 milhões para melhoria do asfalto, aumento ou criação de acostamento e implantação de contornos para desviar o tráfego pesado de dentro das cidades.

Ainda em fase de projetos, as obras serão contratadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A licitação deve acontecer ainda este ano.

O que será feito?

Na ES 130, será implementada a Perimetral de Pinheiros, um contorno para tirar caminhões pesados do centro do município. Atualmente, a região tem uma via esburacada e de pavimentação precária para passagem dos veículos em direção às outrras regiões do Estado e à BR 101.

“Tem muitos anos que a situação é assim. Agora, será feita uma ligação concreta da ES 130 com a ES 313 em direção à BR 101 em um percurso de 4,05 quilômetros, com três interseções: uma que sai da ES 130 vindo de Montanha (sentido Pinheiros), outra na mesma 130 vindo de Boa Esperança e outra saindo dela para a BR 101”, explica José Eustáquio de Freitas, secretário responsável pelo DER-ES.

R$ 28.354.986,79 Investimento previsto para a construção do Contorno de Pinheiros

Já o trabalho previsto para a ES 209 e a ES 320 é o de pavimentação de um trecho de 16 quilômetros, passando por Mucurici e Ponto Belo. Segundo Freitas, essa é uma intervenção que deve fortalecer o turismo, o comércio e a integração dos municípios.

R$ 66.586.048,89 Investimento previsto para obras na ES 209 e na ES 320

“Neste contrato, vamos reabilitar as vias também para tirar o tráfego pesado desses municípios. Essa reabilitação prevê pavimentação, ampliação de acostamento e a criação de alças para acesso a outras regiões”, pontua Freitas.

De acordo com o secretário, como os trabalhos ainda estão sendo projetados não é possível cravar uma data para início das obras. Entretanto, avalia Freitas, a expectativa é que a Perimetral de Pinheiros comece a sair do papel no primeiro trimestre de 2026. Já o trabalho na 209 e na 320 pode começar no final do segundo semestre do próximo ano.

