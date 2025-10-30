Flagrante

Despejo de esgoto no Rio Itapemirim vira caso de polícia em Cachoeiro

Empresa responsável, a BRK Ambiental, foi autuada após flagrante de despejo de esgoto sem tratamento; MPES e órgãos municipais acompanham o caso

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:22

Flagrante de esgoto lançado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Um flagrante de vazamento contínuo de esgoto sem tratamento no Rio Itapemirim, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, virou caso de polícia na noite de quarta-feira (29). A Polícia Militar Ambiental foi acionada e, no local, se deparou com uma equipe da BRK Ambiental — concessionária responsável pela prestação de serviços de água e esgoto no município — realizando reparo no interceptor onde ocorria o despejo.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, um gerente de operações da empresa informou que o problema foi causado por uma falha no sistema, mas que a equipe estava no local para sanar o vazamento. A corporação explicou que, por se tratar de crime ambiental, confeccionou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), assinado pelo funcionário.

Procurada por A Gazeta, a BRK Ambiental afirmou que o incidente ocorreu durante as obras de manutenção e modernização do sistema de esgoto, que estão em andamento no município. A empresa destacou que seus “procedimentos seguem as normas ambientais e de segurança”.

Responsável pela fiscalização do serviço, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), por meio de seu diretor-presidente, Vilson Carlos Gomes, acompanhou a ocorrência. De acordo com a autarquia, há reincidência de práticas irregulares por parte da BRK Ambiental, e novas medidas administrativas e autuações serão adotadas. As penalidades não foram informadas.

A Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, que também esteve no local, informou que vai emitir um auto de infração nesta quinta-feira (30), mas não detalhou o valor da multa.

MPES acompanha o caso

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, informou a A Gazeta que acompanha o caso em um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) aberto para apurar crime ambiental relacionado ao lançamento de esgoto sanitário bruto no Rio Itapemirim, em diferentes datas no mês de agosto de 2025, conforme notícia-crime apresentada pela Agersa.

O órgão pontuou que já tomou conhecimento da nova ocorrência e seguirá adotando as medidas cabíveis, incluindo a análise das informações e das providências adotadas pela Polícia Militar Ambiental.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta