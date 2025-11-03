Infraestrutura

Estrada rural que liga Linhares a Colatina vai ser asfaltada

Obras vão ter início no próximo ano e o investimento previsto pelo governo do Estado é de R$ 157 milhões

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:42

A ES 442, entre Linhares e Colatina, fica na margem sul do Rio Doce Crédito: Reprodução/Google Maps

A rodovia ES 442, que liga Linhares e Colatina, municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, será pavimentada. O trecho, atualmente composto por estrada de chão (terra batida), ganhará asfalto e nova sinalização com um investimento superior a R$ 157 milhões em obras do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).

A estrada começa às margens da BR 101, na altura do bairro Rio Quartel, em Linhares, onde fica a fábrica da WEG Equipamentos Elétricos. Dali, a via segue por fazendas próximas ao Rio Doce até as imediações da Lagoa do Limão, em direção à Colatina. O trecho totaliza 27,5 quilômetros na margem sul do rio.

Veja como é a estrada atualmente

O edital para as obras foi assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) no fim de outubro. O projeto deve começar a sair do papel no segundo semestre de 2026. Segundo projeções do DER-ES, o prazo para execução é de 40 meses, ou seja, tudo deve estar pronto no primeiro trimestre de 2029.

Entre os objetivos da obra, está o desvio do trânsito da ES 248, uma das principais conexões diretas entre Colatina e Linhares, além das BRs 101 e 259.

“Essa obra vai melhorar a vida de quem mora, trabalha e produz nessa região. A pavimentação da ES 442 é um investimento que fortalece a ligação entre Linhares e Colatina, dá mais segurança no tráfego e melhora o escoamento da produção agrícola”, disse Casagrande na ocasião da assinatura, feita em Linhares em 25 de outubro.

Segundo o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a obra é relevante para a logística regional, principalmente ligada ao transporte de produtos do campo.

“A implantação e pavimentação desta rodovia vai fortalecer a ligação entre as cidades, melhorar o transporte de cargas agrícolas e impulsionar o comércio da região”, destacou.

“A rodovia conecta os polos industriais de Colatina e Linhares e abre uma rota eficiente para a região do Parklog, em Aracruz. Quando fui secretário de Transportes, colocamos de pé a rodovia ligando Linhares e Colatina pela margem Norte do Rio Doce. Agora iniciamos essa nova rota de desenvolvimento social e econômico da região”, ponderou o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

