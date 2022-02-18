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Norte do ES

Rio Doce recua e moradores começam a voltar para casa em Linhares

Defesa Civil do município informou que a tendência é de que o volume de água continue diminuindo nas próximas horas

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:22

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 fev 2022 às 13:22
Rio Doce visto de cima em Linhares nesta sexta-feira (18)
Rio Doce em Linhares nesta sexta-feira (18) Crédito: Heber Thomaz
O nível do Rio Doce recuou para 3,65 metros na manhã desta sexta-feira (18) em Linhares, no Norte do Estado. A tendência é que o volume de água continue diminuindo nas próximas horas, de acordo com a Defesa Civil do município, e as famílias possam iniciar o retorno para casa ainda a partir de hoje.
Nas últimas horas, o nível estava em 3,92 metros, então houve uma redução de 27 centímetros. Vale lembrar que o rio continua acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros. Desde a última sexta-feira, o rio permanece acima dessa faixa.
Até a última quinta-feira, 31 pessoas do bairro Olaria, próximo ao rio, estavam abrigadas no ginásio do bairro Conceição, por conta dos alagamentos. Além disso, a prefeitura informou que a estrada para Povoação, pela beira-rio, a rodovia ES 248, está liberada para o trânsito de veículos.
Rio Doce marca 3,65 metros nesta sexta-feira (18)
Rio Doce marca 3,65 metros nesta sexta-feira (18) Crédito: Heber Thomaz
A forte chuva entre terça e quarta-feira também causou transtornos para a vida de três famílias, que precisaram deixar as casas onde moram, no bairro Novo Horizonte (BNH). Elas estavam no ginásio e já puderam retornar para suas residências.
A Defesa Civil de Linhares afirma que continua em alerta e mantém o esquema de plantão em 24 horas para atender ocorrências e realizar monitoramento em pontos que podem ser afetados por inundações.
A população pode acionar o órgão por meio do telefone 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193 do Corpo de Bombeiros.

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