Rio Doce recua e moradores começam a voltar para casa em Linhares

Rio Doce em Linhares nesta sexta-feira (18) Crédito: Heber Thomaz

O nível do Rio Doce recuou para 3,65 metros na manhã desta sexta-feira (18) em Linhares , no Norte do Estado. A tendência é que o volume de água continue diminuindo nas próximas horas, de acordo com a Defesa Civil do município, e as famílias possam iniciar o retorno para casa ainda a partir de hoje.

Nas últimas horas, o nível estava em 3,92 metros, então houve uma redução de 27 centímetros. Vale lembrar que o rio continua acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros. Desde a última sexta-feira , o rio permanece acima dessa faixa.

Até a última quinta-feira, 31 pessoas do bairro Olaria, próximo ao rio, estavam abrigadas no ginásio do bairro Conceição, por conta dos alagamentos . Além disso, a prefeitura informou que a estrada para Povoação, pela beira-rio, a rodovia ES 248, está liberada para o trânsito de veículos.

Rio Doce marca 3,65 metros nesta sexta-feira (18) Crédito: Heber Thomaz

A forte chuva entre terça e quarta-feira também causou transtornos para a vida de três famílias, que precisaram deixar as casas onde moram, no bairro Novo Horizonte (BNH). Elas estavam no ginásio e já puderam retornar para suas residências.

A Defesa Civil de Linhares afirma que continua em alerta e mantém o esquema de plantão em 24 horas para atender ocorrências e realizar monitoramento em pontos que podem ser afetados por inundações.