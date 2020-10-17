Reuniões que debatem projetos do PDU de Vitória terão que ser filmadas

Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: A Gazeta

As reuniões do Conselho Municipal de Políticas Urbanas (CMPU), que debate, entre outros pontos, assuntos relacionados ao PDU de Vitória , vão ser gravadas em áudio e vídeo, e o material, posteriormente, será disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura de Vitória

É o que foi assegurado na Lei 9690/2020, aprovada e promulgada pela Câmara Municipal de Vitória no último dia 12. Segundo a legislação, o material poderá ainda ser disponibilizado em outro site cujo acesso seja fácil e intuitivo.

O texto estabelece ainda que as pautas e as atas das reuniões poderão ser liberadas no mesmo canal, facilitando a consulta destes documentos. O objetivo, segundo descrito no texto legal, é instituir o princípio da transparência no âmbito do CMPU.

O CMPU é um órgão consultivo sobre temas e projetos para a cidade de natureza urbanística e de política urbana. Dentre as pautas das reuniões estão assuntos relacionados ao Plano Diretor Urbano (PDU) da Cidade.

MUDANÇA NA LEI SERÁ AVALIADA

Por nota, a Prefeitura de Vitória informa que a Procuradoria Geral do Município vai estudar a legislação, tanto a atual quanto a nova, a fim de orientar a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) sobre a possibilidade de adoção de novos procedimentos para as reuniões da CMPU.

Informou ainda que o CMPU recebeu a proposta de gravação das reuniões - que posteriormente foi transformada em projeto de lei na Câmara, mas que à época a proposta acabou sendo rejeitada por 90% conselheiros.

Sobre o projeto de lei que acabou sendo aprovado na Câmara, o município entende que a proposta gera despesa com a compra de sistemas (hoje os utilizados são gratuitos e não fazem gravações), bem como a compra de espaço para armazenamento desses arquivos. Todos os processos avaliados pelo CMPU são debatidos entre os conselheiros, que buscam equilibrar o desenvolvimento e a manutenção da qualidade de vida da cidade, diz a PMV, em nota.