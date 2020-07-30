Câmara de Vitória adia votação da reforma da Previdência municipal

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vitória (IPAMV) em Bento Ferreira Crédito: Bernardo Coutinho

A reforma municipal tem o mesmo teor da aprovada no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa . A prefeitura propõe aumentar a idade mínima para aposentadoria, elevar a alíquota de contribuição e criar uma Previdência complementar na cidade, pontos exigidos pela reforma nacional. São três projetos:

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 2/2020, enviada no dia 28/02/2020: altera de idade mínima para aposentadoria de homens para 65 anos e mulheres para 62. A regra valerá para os novos servidores que ingressarem no serviço público municipal após a aprovação da reforma;

altera de idade mínima para aposentadoria de homens para 65 anos e mulheres para 62. A regra valerá para os novos servidores que ingressarem no serviço público municipal após a aprovação da reforma; Projeto de Lei 41/2020, enviado no dia 03/03/2020: aumenta alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14% para servidores ativos e inativos;

aumenta alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14% para servidores ativos e inativos; Projeto de Lei Complementar 1/2020, enviado no dia 21/02/2020: autoriza a instituição da previdência complementar em Vitória.



O motivo central do adiamento da discussão em plenário é a falta de acordo sobre o tema. Pouco antes do início da sessão, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) emitiu pareceres de inconstitucionalidade e ilegalidade do PL que eleva a alíquota e da proposta que aumenta a idade mínima.

Com isso, segundo informou a Câmara, os projetos serão reencaminhados à Prefeitura de Vitória para manifestação e realização de mudanças, e a mesma terá até cinco dias úteis, a partir da data de recebimento do ofício, para se pronunciar.

O argumento dos vereadores na comissão é que a Proposta 2/2020 esbarra no estado de calamidade pública decretado em Vitória pela pandemia do coronavírus . Os parlamentares argumentam que neste período há uma vedação para alterações na Lei Orgânica de Vitória. Já no caso do PL 41/2020, o parecer sustenta que ele não se adequa ao atual cenário de pandemia.

Contribuiu para a decisão de postergar a discussão o fato do governo federal ter estendido nesta quinta-feira (30) o prazo de implementação das mudanças. A reforma da Previdência Nacional determinava que até o dia 31 julho fossem feitas as adequações por Estados e municípios.

O novo prazo estabelecido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia é até 30 de setembro. O ente que não fizer as adequações como o aumento da alíquota no prazo perderão o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e, assim, não poderão receber transferências da União.

Em maio, o presidente da Câmara, Cleber Félix, chegou a enviar ofício para o Ministério da Economia pedindo mais tempo sob a justificativa de que, com a pandemia, ficou difícil discutir o tema com setores do funcionalismo municipal.

A Câmara de Vitória, por meio da assessoria, informou que o adiamento da discussão não trará prejuízos para o município, uma vez que, com o adiamento do prazo, ainda há tempo para avaliação dos projetos.

A Prefeitura de Vitória informou que vai aguardar o documento com a decisão da Câmara dar entrada no Poder Executivo, tramitar na Procuradoria Geral do Município (PGM) para análise e decisão posterior.

ENTENDA

As propostas valem para servidores efetivos da prefeitura, da Câmara e de autarquias municipais, e vão afetar os mais de 10,7 mil segurados do IPAMV, entre ativos e inativos, divididos entre dois fundos: o financeiro (que é deficitário e que abriga servidores ingressantes até julho de 2011) e o previdenciário (este superavitário e capitalizado, incluindo os servidores que entraram após julho de 2011).

A Prefeitura de Vitória estima que, com o aumento da alíquota, haja um acréscimo na arrecadação previdenciária de R$ 136,3 milhões nos próximos 10 anos, ou seja, pouco mais de R$ 10 milhões por ano.