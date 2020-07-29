Vitória inicia pagamento de auxílio emergencial de R$ 900 nesta quarta

Cerca de 2,8 mil famílias de Vitória serão contempladas com o auxílio emergencial municipal Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com a prefeitura, os dados da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) foram cruzados com os dados do governo federal. As famílias beneficiadas precisavam estar inscritas no CadÚnico, o cadastro para programas sociais do governo federal, até a data de 13 de junho de 2020.

Também não podem ter recebido o auxílio emergencial do governo federal. Outro critério é ter renda por pessoa de até meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 522,50.

Os beneficiários foram comunicados pela Semas sobre o local em que devem buscar os cartões, para evitar aglomeração de pessoas.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO

Cajun Bonfim: Rua José Nery do Rosário, 44, Bonfim



Casa do Cidadão: Avenida Maruípe, 2.544, Itararé



Centro de Referência para Pessoa com Deficiência: Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, 70 - Segurança do Lar



Emef Alvimar Silva: Av. Santo Antônio, 1.520 - Santo Antônio



Emef Euzira Vivácqua: A R. Italina Pereira Mota, 501 - Jardim Camburi



Emef Heloísa Abreu Júdice de Mattos: R. Manoel Ferreira Constantino, 400  Inhanguetá



Cmei Geisla da Cruz Militão: Rodovia Serafim Derenzi, 5620 - Redenção



Cmei Maria Nazareth Menegueli: R. Léa, s/nº - Santa Martha



Emef Moacir Avidos: Av. Jurema Barroso, 58 - Ilha do Príncipe



Emef Neusa Nunes - R. do Cajú, 249 - Nova Palestina I



Fábrica de Ideias: Av. Vitória, 1.449 - Jucutuquara

