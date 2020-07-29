Vitória inicia pagamento de auxílio emergencial de R$ 900 nesta quarta

Cerca de 2,8 mil famílias de Vitória serão contempladas com o auxílio emergencial municipal a partir desta quarta-feira (29), quando receberão os cartões do benefício de R$ 900 dividido em três parcelas de R$ 300. As famílias beneficiadas foram diretamente impactadas pela crise da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com a prefeitura, os dados da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) foram cruzados com os dados do governo federal. As famílias beneficiadas precisavam estar inscritas no CadÚnico, o cadastro para programas sociais do governo federal, até a data de 13 de junho de 2020.
Também não podem ter recebido o auxílio emergencial do governo federal. Outro critério é ter renda por pessoa de até meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 522,50.
Os beneficiários foram comunicados pela Semas sobre o local em que devem buscar os cartões, para evitar aglomeração de pessoas.
PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO
- Cajun Bonfim: Rua José Nery do Rosário, 44, Bonfim
- Casa do Cidadão: Avenida Maruípe, 2.544, Itararé
- Centro de Referência para Pessoa com Deficiência: Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, 70 - Segurança do Lar
- Emef Alvimar Silva: Av. Santo Antônio, 1.520 - Santo Antônio
- Emef Euzira Vivácqua: A R. Italina Pereira Mota, 501 - Jardim Camburi
- Emef Heloísa Abreu Júdice de Mattos: R. Manoel Ferreira Constantino, 400 Inhanguetá
- Cmei Geisla da Cruz Militão: Rodovia Serafim Derenzi, 5620 - Redenção
- Cmei Maria Nazareth Menegueli: R. Léa, s/nº - Santa Martha
- Emef Moacir Avidos: Av. Jurema Barroso, 58 - Ilha do Príncipe
- Emef Neusa Nunes - R. do Cajú, 249 - Nova Palestina I
- Fábrica de Ideias: Av. Vitória, 1.449 - Jucutuquara
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Do G1 ES