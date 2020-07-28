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Benefício

800 mil são aprovados para receber o auxílio emergencial; saiba consultar

Aprovações são referentes a cidadãos que tiveram o pedido do benefício negado e que contestaram os resultados pelo aplicativo ou site da Caixa entre 23 de abril e 19 de julho

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:18
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
A Dataprev (empresa de tecnologia do governo) encaminhou para a Caixa, na última sexta-feira (24), um novo lote com 805.318 pedidos aprovados do auxílio emergencial de R$ 600.
As aprovações são referentes a cidadãos que tiveram o pedido do benefício negado e que contestaram os resultados pelo aplicativo ou site da Caixa entre 23 de abril e 19 de julho.
Para conferir o resultado do requerimento, é preciso acessar o portal de consultas da Dataprev, por meio do link https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/. Será necessário preencher os campos solicitados com CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.
A Caixa ainda não divulgou quando será o pagamento para esse grupo recém-aprovado.
Segundo a empresa de tecnologia, foram homologadas, no total, 1.842.434 solicitações de contestação pelo Ministério da Cidadania no período avaliado.
Ao todo, foram aprovadas quase 67 milhões de pessoas para o auxílio emergencial desde que o benefício começou a ser pago, em abril deste ano.

CADASTROS INCONCLUSIVOS 

Segundo a Dataprev, 903.719 pessoas estão com os cadastros classificados como "inconclusivos" nos sistemas e ainda podem complementar as informações pessoais por meio do aplicativo e site Caixa | Auxílio Emergencial.
Outros 123.007 cadastros estão em processamento pela empresa, o que representa 0,08% de todo cruzamento de dados realizado.
Desde o início do programa, 150.489.558 requerimentos foram processados pela Dataprev. No momento, a empresa afirma ter finalizado o processamento de 99,92% de todos os pedidos do auxílio emergencial.

AUXÍLIO CHEGA A 59% DA POPULAÇÃO

Até 25 de julho, o auxílio emergencial havia chegado a mais de 126 milhões de pessoas, de forma direta ou indireta, diz a Dataprev. O número representa mais de 59% da população brasileira.
Para contabilizar o alcance do benefício, a empresa afirma ter verificado os componentes das famílias dos quase 67 milhões de cidadãos elegíveis. Os membros do grupo familiar dos requerentes elegíveis somam 59.337.370 pessoas e estão distribuídos da seguinte forma:
35.035.803 consideradas inelegíveis - das quais 70% são menores de idade (24.476.222 pessoas);
182.871 com pedido inconclusivo;
24.118.696 indicadas pelos requerentes beneficiados (informais), mas que não solicitaram recursos.

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