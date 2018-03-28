Novo PDU: boates na Praia do Canto e prédios públicos na Enseada

Construção da futura sede do TRT na Enseada do Suá - Crédito: Vitor Jubini | GZ

A Enseada do Suá deve receber mais prédios de repartições públicas. Em votação na Câmara de Vitória na tarde desta terça-feira (27), a emenda proposta pela associação do bairro, que defendia que não fossem mais instalados prédios de uso do poder público no local, foi rejeitada e saiu do Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU). Na Praia do Canto, os moradores também tiveram uma derrota. A emenda que visava barrar a construção de mais boates no bairro foi rejeitada.

A votação foi apertada para a questão da Enseada, com oito votos a favor e cinco contra. No entanto, para que uma emenda fosse aprovada, eram necessários pelo menos nove votos a favor. Infelizmente tivemos a maioria, mas não foi suficiente para passar, lamentou Borges, diretor da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá.

Ele explica que, para os moradores, a instalação de novas repartições, escritórios e tribunais vai piorar a situação já complicada da região.

O bairro já é muito carregado de prédios públicos. Já temos o novo Tribunal Regional do Trabalho, que é enorme. A nossa preocupação é com a mobilidade urbana, afirma Eduardo Borges.

Os moradores reclamam que, nos horários de expediente, o bairro fica caótico. Enquanto que, nos demais horários, é deserto.

Apesar da derrota sobre os prédios públicos, o bairro obteve, no entanto, uma vitória. A emenda que aumentava a taxa de ocupação de 30% para 50% foi aprovada.

VAI TER BOATE

Também foi rejeitada a proposta dos moradores da Praia do Canto que visava proibir a implantação de boates no local acima de 600 metros quadrados.

Segundo o presidente da associação de moradores, César Saade, a questão preocupa quem vive na região. Infelizmente só dois vereadores votaram pela aprovação da emenda. A gente não tem mais espaço para ter aumento das casas noturnas. Não há estrutura para isso. Vao causar um problemas sérios no trânsito e na segurança do bairro, disse.