Quase 7 mil litros de óleo vazam perto de reserva ambiental em Linhares

Vazamento de óleo em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Correção Versão anterior da reportagem afirmava que o óleo havia atingido uma lagoa em Linhares. Segundo a Inmetame, o material foi contido e ficou concentrado apenas em uma estrada. O texto e o título foram corrigidos.

Um vazamento de óleo foi registrado em Linhares , no Norte do Espírito Santo , por volta das 9 horas desta terça-feira (15). O problema foi confirmado pela empresa responsável, a Imetame Energia, que informou que caminhões sugadores e brigada de emergência atuaram na contenção do óleo. Ainda de acordo com a empresa, o acidente ocorreu na base do campo Lagoa Parda.

O volume estimado de vazamento é de cerca de 7.000 litros de óleo. Todo o material ficou acumulado numa estrada que fica perto da Reserva Biológica de Linhares e também do Rio Doce. Segundo a Inmetame, a operação da base foi paralisada para cessar o derramamento. A Prefeitura de Linhares ressaltou que foi informada sobre a ocorrência e que acionou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para que agentes fossem deslocados até a área.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também vai acompanhar o órgão para fiscalizar se todas as medidas de contenção e coleta do óleo estão sendo realizadas pela empresa, a fim de prevenir mais danos ao meio ambiente.

A Prefeitura também informou que iniciará os procedimentos administrativos necessários, incluindo a notificação da empresa. Além disso, a equipe da Secretaria vai monitorar locais mais distantes da ocorrência, verificar e acionar a empresa, caso seja necessário, para conter possíveis manchas fugitivas.

Por nota, a Imetame afirmou que a coordenação da base Lagoa Parda, local do vazamento, está em contato direto com a comunidade local e os órgãos competentes. E que também disponibiliza o transporte a fim de apoiar a comunidade para travessia na área afetada.

O Iema, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) foram procurados pela reportagem para mais esclarecimentos sobre o vazamento. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno dos órgãos.

VEJA A NOTA DA EMPRESA NA ÍNTEGRA

"A Imetame Energia informa que hoje, dia 15/02, aconteceu um vazamento de óleo na base Lagoa Parda, em Linhares-ES, por volta das 9h. Prontamente, a operação da planta foi paralisada e o vazamento cessado. Desde então, ações de mitigação estão sendo realizadas com caminhões sugadores e brigada de emergência da própria Imetame, atuando na contenção da dispersão do óleo. A empresa AMBIPAR foi acionada para dar suporte as ações de controle e mitigação. Também está sendo disponibilizado transporte para apoiar a comunidade na realização da travessia na área afetada. Inicialmente, o volume estimado de vazamento é de 5 a 7 m³. A Coordenação da base Lagoa Parda está em contato direto com a comunidade local e os órgãos competentes. As causas estão sendo avaliadas.