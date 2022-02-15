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Norte do ES

Quase 7 mil litros de óleo vazam perto de reserva ambiental em Linhares

Polo Lagoa Parda pertence à Imetame Energia; segundo a empresa, vazaram cerca de 7 mil litros de óleo

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 fev 2022 às 16:29
Vazamento de óleo atinge Lagoa Parda em Linhares
Vazamento de óleo em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Correção

15/02/2022 - 9:27
Versão anterior da reportagem afirmava que o óleo havia atingido uma lagoa em Linhares. Segundo a Inmetame, o material foi contido e ficou concentrado apenas em uma estrada. O texto e o título foram corrigidos.
Um vazamento de óleo foi registrado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 9 horas desta terça-feira (15). O problema foi confirmado pela empresa responsável, a Imetame Energia, que informou que caminhões sugadores e brigada de emergência atuaram na contenção do óleo. Ainda de acordo com a empresa, o acidente ocorreu na base do campo Lagoa Parda.
O volume estimado de vazamento é de cerca de 7.000 litros de óleo. Todo o material ficou acumulado numa estrada que fica perto da Reserva Biológica de Linhares e também do Rio Doce. Segundo a Inmetame, a operação da base foi paralisada para cessar o derramamento. A Prefeitura de Linhares ressaltou que foi informada sobre a ocorrência e que acionou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para que agentes fossem deslocados até a área.
Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também vai acompanhar o órgão para fiscalizar se todas as medidas de contenção e coleta do óleo estão sendo realizadas pela empresa, a fim de prevenir mais danos ao meio ambiente.
A Prefeitura também informou que iniciará os procedimentos administrativos necessários, incluindo a notificação da empresa. Além disso, a equipe da Secretaria vai monitorar locais mais distantes da ocorrência, verificar e acionar a empresa, caso seja necessário, para conter possíveis manchas fugitivas.
Por nota, a Imetame afirmou que a coordenação da base Lagoa Parda, local do vazamento, está em contato direto com a comunidade local e os órgãos competentes. E que também disponibiliza o transporte a fim de apoiar a comunidade para  travessia na área afetada.
O Iema, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) foram procurados pela reportagem para mais esclarecimentos sobre o vazamento. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno dos órgãos.
VEJA A NOTA DA EMPRESA NA ÍNTEGRA
"A Imetame Energia informa que hoje, dia 15/02, aconteceu um vazamento de óleo na base Lagoa Parda, em Linhares-ES, por volta das 9h. Prontamente, a operação da planta foi paralisada e o vazamento cessado. Desde então, ações de mitigação estão sendo realizadas com caminhões sugadores e brigada de emergência da própria Imetame, atuando na contenção da dispersão do óleo. A empresa AMBIPAR foi acionada para dar suporte as ações de controle e mitigação. Também está sendo disponibilizado transporte para apoiar a comunidade na realização da travessia na área afetada. Inicialmente, o volume estimado de vazamento é de 5 a 7 m³. A Coordenação da base Lagoa Parda está em contato direto com a comunidade local e os órgãos competentes. As causas estão sendo avaliadas.
Foi identificada a tubulação de injeção de água que apresentou vazamento e a mesma foi totalmente isolada. Ainda não é possível confirmar as causas, pois o trecho está tomado pelas águas que, em razão das cheias, inundaram a região. Após a baixa das águas será possível diagnosticar a causa. Após as primeiras ações de contenção do vazamento e retirada do óleo sobrenadante e com o monitoramento que está sendo realizado pela Imetame e pela empresa de combate à incidentes ambientais, aponta que a área afetada é pequena e já foi cercada por barreiras flutuantes, sem nenhum risco eminente de se propagar para qualquer rio próximo.

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