"Ela é um milagre", diz mãe de criança baleada na cabeça em Piúma

Criança sendo levada pelo Notaer para o Hospital Infantil Crédito: Divulgação/Notaer

Segundo a mãe da menina, a filha chegou em casa na madrugada desta segunda-feira (14). “Ela está reagindo bem, mas seu quadro ainda é delicado, pois ficou com sequelas neurológicas graves. Só tenho a agradecer a Deus e as pessoas que me ajudaram numa grande corrente de oração. Ela é um milagre”, disse a mãe à reportagem de A Gazeta, nesta terça-feira (15).

Por enquanto, a menina ainda não anda ou fala e se alimenta por meio de uma sonda. Porém, segundo a família, ela terá acompanhamento com fisioterapeuta para a reabilitação.

PRESENTE NO ANIVERSÁRIO

A menina faz aniversário de 5 anos nesta terça. Nas redes sociais, a mãe agradeceu por estar com a filha em casa nesta data.

“O dia que Deus me permitiu ter em meus braços o meu milagre, que há 5 anos me enche de amor e muito orgulho. A você minha filha, desejo restauração, cura e renovo de Deus. Feliz aniversário minha filha. Hoje vamos comemorar a vida, o milagre de ter você comigo. A sua família te ama, eu te amo e estarei aqui para muitos aniversários comemorar”, escreveu a mãe.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na casa da família, no Centro de Piúma. A Polícia Militar foi informada de que o pai esqueceu a arma, uma espingarda calibre 5.5, na sala de casa. Segundo familiares, as duas estavam sentadas na sala brincando, vendo desenho, quando houve disparo que atingiu a pequena.

A criança recebeu os primeiros cuidados médicos no hospital de Piúma e depois foi transferida pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Infantil em Vitória