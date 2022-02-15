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"Ela é um milagre", diz mãe de criança baleada na cabeça em Piúma

A menina chegou em casa nesta segunda (14). Nesta terça (15), ela faz aniversário. Criança sofreu um disparo efetuado de maneira acidental pela irmã, de 10 anos, enquanto as duas brincavam

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 fev 2022 às 13:20
Criança de 4 anos é levada pelo Notaer para o Hospital Infantil
Criança sendo levada pelo Notaer para o Hospital Infantil Crédito: Divulgação/Notaer
Após quase um mês no hospital, a menina atingida na cabeça por um tiro de arma de chumbinho em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, recebeu alta médica e está em casa com a família. O disparo foi efetuado de maneira acidental pela irmã, de 10 anos, enquanto as duas brincavam na manhã do dia 16 de janeiro.
Segundo a mãe da menina, a filha chegou em casa na madrugada desta segunda-feira (14). “Ela está reagindo bem, mas seu quadro ainda é delicado, pois ficou com sequelas neurológicas graves. Só tenho a agradecer a Deus e as pessoas que me ajudaram numa grande corrente de oração. Ela é um milagre”, disse a mãe à reportagem de A Gazeta, nesta terça-feira (15). 
Por enquanto, a menina ainda não anda ou fala e se alimenta por meio de uma sonda. Porém, segundo a família, ela terá acompanhamento com fisioterapeuta para a reabilitação.

PRESENTE NO ANIVERSÁRIO

A menina faz aniversário de 5 anos nesta terça. Nas redes sociais, a mãe agradeceu por estar com a filha em casa nesta data.
“O dia que Deus me permitiu ter em meus braços o meu milagre, que há 5 anos me enche de amor e muito orgulho. A você minha filha, desejo restauração, cura e renovo de Deus. Feliz aniversário minha filha. Hoje vamos comemorar a vida, o milagre de ter você comigo. A sua família te ama, eu te amo e estarei aqui para muitos aniversários comemorar”, escreveu a mãe.

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O ACIDENTE

O acidente aconteceu na casa da família, no Centro de Piúma. A Polícia Militar foi informada de que o pai esqueceu a arma, uma espingarda calibre 5.5, na sala de casa. Segundo familiares, as duas estavam sentadas na sala brincando, vendo desenho, quando houve disparo que atingiu a pequena.
A criança recebeu os primeiros cuidados médicos no hospital de Piúma e depois foi transferida pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Infantil em Vitória.
Os nomes das crianças e também dos familiares não foram divulgados para preservar a identidade das meninas.

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