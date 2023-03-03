Emissão da nova Carteira de Identidade no ES tem início adiado

Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo federal

A previsão para o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN) chegar à população capixaba mudou. Anteriormente prometida para este mês de março , a emissão da versão atualizada do documento passou para o início do segundo semestre deste ano.

Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) — órgão responsável pela emissão —, informa que o adiamento ocorreu por conta da realização de adequações para a realização do serviço.

Por meio de nota, esclarece que "a implementação do novo modelo será realizada no Estado de forma gradual, ou seja, deverá começar em alguns postos de identificação e para alguns grupos de cidadãos, até que todos estejam com a versão atualizada".

Em alguns Estados, a documentação já está sendo impressa, como no Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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Saiba o que muda com a nova Carteira de Identidade Nacional

A nova CIN, com validade para o todo o território nacional, terá um único número de identificação, que será o do CPF. Dessa forma, o documento vai unificar possíveis números de registro que existam em cada uma das 27 unidades da Federação, impedindo identidades diferentes.

Isso significa que o modelo vai impossibilitar que uma mesma pessoa tenha um RG emitido no Espírito Santo, um na Bahia e outro em Minas Gerais, por exemplo. Essa modificação vai ajudar a combater crimes como falsidade ideológica.

Além disso, a nova Carteira de Identidade também vai conter um QR Code, que poderá ser lido por qualquer cidadão. Essa função permitirá que todos possam checar se a identidade é autêntica e se foi furtada ou extraviada.

O documento será emitido em duas versões: física e digital, que possuem o mesmo layout e segurança. O formato digital poderá ser obtido por meio do aplicativo Gov.br , mas somente após a emissão da carteira física.

É importante dizer que o número do RG antigo vai deixar de existir e apenas o CPF será considerado.

A nova identidade segue padrões internacionais e possui o código MRZ – o mesmo do passaporte, que permite a entrada em países do Mercosul com maior facilidade. Ao passar o código numa máquina, será possível ver alguns dados do titular. Para os demais países, ainda é necessário a apresentação do passaporte.

Enquanto a nova CIN não chega para os capixabas, a Polícia Civil do Espírito Santo continua realizando a emissão da versão antiga.

Como tirar a Carteira de Identidade?

Atualmente, há 80 postas de identificação pelo Estado, sendo que 11 atendem através de um sistema de agendamento, feitos pelo site Agenda

Esses postos estão localizados em Aracruz, dois em Vitória (um deles é o da Assembléia), Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São Mateus, com a possibilidade de ampliação para outros municípios.

Para pedir a 2ª via da Carteira de Identidade é necessário apresentar o Documento Único de Arrecadação da Polícia Civil (DUA/PCES) pago. A taxa atualmente está no valor de R$ 73,03. Antes do reajuste realizado em janeiro de 2023, era no valor de R$ 68,60.